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Культура

Полотна современных российских художников выставят на торгах в Лондоне

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Произведения современных российских художников, в том числе работы Владимира Дубосарского, Сергея Шутова и Константина Звездочётова, выставят в ноябре на первые лондонские торги "Литфонда", сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе аукционного дома.

"4 ноября аукционный дом "Литфонд" проведёт свой первый аукцион в Лондоне. Мероприятие состоится в рамках Русского бала, в поддержку учащихся Школы русского балета. Аукционный дом приготовил эксклюзивную и действительно уникальную коллекцию работ известных и наиболее востребованных российских художников, известных как в России, так и в мире", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе в среду.

Среди топ-лотов торгов - "Любимчик" Дубосарского (эстимейт 10-11 тыс фунтов), "Ursa Major/Большая Медведица" Сергея Шутова (7-7,5 тыс фунтов), "Чарли Чаплин. Таланты и поклонники" Константина Батынкова (5-5,5 тыс фунтов).

Кроме того, на аукцион выставят работы Звездочетова, Александра Петрелли, Александра Савко и других. Многие из художников подготовили свои живописные полотна специально для этих торгов.

В "Литфонде" отметили, что произведения большинства мастеров есть в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Центра Жоржа Помпиду и ряда других музеев и коллекционеров.

Теги: Лондон
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