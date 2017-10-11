Актрису Лику Кавжарадзе нашли мертвой в ее квартире в Тбилиси

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Известная советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе найдена мертвой в своей квартире в Тбилиси, сообщают в среду грузинские СМИ. Причины смерти 58-летней актрисы пока официально не называются.

В МВД Грузии заявили журналистам, что начато расследование. О деталях ведомство не сообщает.

Между тем, по сообщению Первого канала Грузии, который ссылается на близких актрисы, Кавжарадзе, предположительно, скончалась в результате сердечного приступа.

Кавжарадзе снялась в десятках картин. Известность ей принесла роль Мариты в фильме Тенгиза Абуладзе "Древо желания". В музыкальной комедии режиссера Евгения Гинзбурга "Веселая хроника опасного путешествия" (1986 год) о путешествиях аргонавтов Л.Кавжарадзе исполнила роль Медеи.