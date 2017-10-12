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Культура

Памятник Петру и Февронии Муромским установят на Большой Сухаревской площади в Москве

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по монументальному искусству на заседании в четверг одобрила установку памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским в сквере на Большой Сухаревской площади в центре столицы.

"Памятник будет установлен при сохранении действующего ландшафта сквера и небольшого размера памятника", - сказал на заседании председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

Члены комиссии повторно рассматривали вопрос об установке этой скульптуры. Изначально инициаторы предлагали установить ее у смотровой площадки Воробьевых гор, однако эксперты не согласились с этим.

С идеей установки памятника в комиссию обратился президент некоммерческого партнерства содействия реализации программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец.

"В настоящее время при нашем участии по России установлено 29 памятников Петру и Февронии, 30-й мы хотим установить в Москве", - сказал Ковтунец на заседании.

Теги: Москва
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