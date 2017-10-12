В Фонде кино заявили о взрослении кинозрителей в России

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Количество подростков на сеансах в российских кинотеатрах уменьшилось вдвое, вместо них в кино стали ходить 30-летние, сообщил председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой.

"Жизнь меняется. Мы остро чувствуем новые вызовы и понимаем, что есть необходимость в том, чтобы обозначить новые цели и задачи перед Фондом кино. По той аналитике, которой мы располагаем, достаточно серьезно меняется зритель. Сегодня, по сравнению с 10-летней давностью, почти в два раза уменьшилось число подростков в кинотеатрах", - сказал Толстой на заседании совета в четверг.

Он отметил, что подавляющее большинство зрителей в настоящее время - люди 30-35 лет, которые привыкли ходить в кинотеатры.

"Это уже, как правило, молодые семьи. Они приходят, в том числе и на семейные просмотры. Эти перемены диктуют необходимость менять приоритетные направления поддержки кинопроизводства, стимулируют появление отечественных кассовых фильмов для семейной аудитории", -добавил Толстой.

По его словам, для насыщения кинорынка российскими картинами требуется увеличение жанрового многообразия фильмов.

Толстой добавил, что спустя семь лет после перезапуска Фонда кино и формирования двухкомпанентной системы государственной поддержки кинематографии, "можно утверждать, что те цели, которые были определены, практически достигнуты".

"Аудитория нашего кино за эти годы существенно выросла. Около 34 млн зрителей в год, из которых 90% смотрели фильмы, которые созданы при поддержки Фонда", - сказал представитель Фонда кино.