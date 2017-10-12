В Совфеде прокомментировали выход США из ЮНЕСКО

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США, покидая ЮНЕСКО, ведут себя как изгой, неуправляемый мировой игрок, и Россия надеется, что Вашингтон остановит свою "гонку выходов" из соглашений и организаций, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Если бы мы руководствовались логикой "чем хуже (для США - ИФ), тем лучше", то, наверное, могли бы порадоваться этому очередному "самострелу" команды Трампа", - написал Косачев на своей странице в фейсбуке.

"Однако в данном случае никакой радости от этого нет, и мы были бы заинтересованы в том, чтобы США остановили свою "гонку выходов" из соглашений и организаций, которые все больше превращают их в безответственного и неуправляемого мирового игрока, не чувствующего себя связанным никакими правилами, кроме своих собственных", - добавил глава комитета.

По его словам, решение США покинуть ЮНЕСКО не стоит рассматривать как простое продолжение политики американского президента Дональда Трампа "выходить из всего, что не приносит прямую пользу Америке". "Дело в том, что у Вашингтона (причем не только при Трампе) давний и болезненный "зуб" на эту гуманитарную организацию в системе ООН, поскольку она в 2011 году приняла в свой состав Палестину. В знак протеста тогда США (вместе с Израилем) отказались от финансирования ЮНЕСКО, а это более пятой части ее бюджета. Естественно, пострадали в первую очередь те программы, которые инициировали сами США, в их числе, например - программа изучения истории Холокоста", - отметил сенатор.

Поэтому, по словам Косачева, в данном случае ничуть не удивляет, что Трамп, в остальном отказывающийся от наследия предыдущего президента США Барака Обамы, здесь, напротив, охотно развил его дело и решил довести его до формального отказа от участия в ЮНЕСКО. "Однако даже в череде прочих отказов Вашингтона от продолжения своих международных обязательств этот шаг выглядит весьма одиозно - это поведение реального изгоя, а не ответственной международной державы, коей себя повсеместно презентуют сами США", - полагает сенатор. По его мнению, никакой пользы в этом для США нет (они сами входят в десятку стран с наибольшим числом объектов всемирного наследия ЮНЕСКО - их более 20), а "удар по своей претензии на, прежде всего, моральное лидерство в мире они нанесли серьезный". "Такая Америка не только не мировой лидер, но всё более деструктивная сила даже для собственных союзников", - считает Косачев.

По мнению главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, США обоснованно решили, что им не место в ЮНЕСКО, и их выход из организации – закономерный шаг. "Вполне закономерный шаг. Те войны, которые под предлогом защиты демократии были развязаны США за последние 20 лет привели к такой культурной катастрофе и разрушению величайших памятников культуры на территории Ирака, Сирии и других государств, что вопрос об ответственности за эти действия встанет неизбежно", - сказал Клишас "Интерфаксу" в четверг.

По его мнению, "США вполне обоснованно решили, что им не место в ЮНЕСКО".

Ранее в четверг Госдепартамент США сообщил о решении покинуть ЮНЕСКО, которое вступит в силу 31 декабря 2018 года. В 1984 году США при президенте Рональде Рейгане уже выходили из ЮНЕСКО, однако в 2003 году вернулись в организацию.