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Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"

Есть обновление от 20:30

В номинации "Современная русская проза" победителем стал Андрей Рубанов с работой "Патриот"

Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами литературной премии "Ясная Поляна" стали Андрей Рубанов с романом "Патриот" и перуанец Марио Варгас Льоса.

Церемония оглашения победителей прошла в четверг в Бетховенском зале Большого театра.

В номинации "Современная русская проза" победителем стал Андрей Рубанов с работой "Патриот".

"Я несколько раз сравнивал русскую литературу с балетом. И то, и другое искусство чрезвычайно признано в мире, исторически. И существует за счёт узкого круга ценителей. Я не ожидал, это для меня большой сюрприз", - сказал Рубанов.

Всего в "короткий список" премии в этом году вошли шесть романов, в том числе, произведения Ксении Драгунской, Олега Ермакова, Владимира Медведева, Михаила Попова, Германа Садулаева.

Приза в номинации "Иностранная литература" удостоился Нобелевский лауреат по литературе 2010 года перуанец Марио Варгас Льоса за книгу "Скромный герой".

Награду в категории "Событие" присудили фестивалю детской книги "ЛитераТула".

В жюри премии входят литературный критик, публицист Лев Аннинский, писатель, литературный критик Павел Басинский, прозаик Алексей Варламов, писатели Евгений Водолазкин, Валентин Курбатов, Владислав Отрошенко. Председатель жюри премии - советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Призовой фонд премии "Ясная Поляна" в 2017 году составил 6,7 миллионов рублей. При этом фонд номинации "Современная русская проза" по сравнению с прошлым годом увеличился почти в полтора раза: лауреат премии получит 3 миллиона рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят оп

Теги: Ясная поляна
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