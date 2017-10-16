Главные новости
ЭкономикаBloomberg рассказал о подрядчике строительства сахалинского мостаЭкономика"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинахКультураСкончался актер Дмитрий Марьянов
Культура

Детское "Евровидение-2018" пройдет в Белоруссии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" будет проведен в Белоруссии, сообщает пресс-служба Национальной государственной телерадиокомпаниии.

"Об этом официально уведомил Европейский вещательный союз (ЕВС). Шоу состоится в Минске в ноябре будущего года. Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступит Белтелерадиокомпания как единственный в нашей стране член ЕВС", - отметили в пресс-службе.

Как отметили в Белтелерадиокомпании, в связи с изменениями правил международного детского конкурса песни "Евровидение", телекомпания-организатор следующего конкурса может быть названа еще до начала шоу 2017 года в Тбилиси. "Для того, чтобы грамотно спланировать бюджет и все этапы подготовки мероприятия, страны-участницы ЕВС имели возможность подать заявку на проведение детского "Евровидения-2018" заранее.

Ранее детское "Евровидение" проходило в Минске в 2010 году.

Теги: Белоруссия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Скончался актер Дмитрий МарьяновСкончался актер Дмитрий Марьянов
Марьянов умер в больнице города ЛобняПодробнее
Харви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандалаХарви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандала
Академики заявили, что времена хищнического сексуального поведения на работе ушли в прошлоеПодробнее
Бывший министр культуры Франции стала новым гендиректором ЮНЕСКОБывший министр культуры Франции стала новым гендиректором ЮНЕСКО
Она получила 30 голосов в последнем туре голосованияПодробнее
"Аритмия": новое русское"Аритмия": новое русское
В прокат вышел взявший главный приз на последнем "Кинотавре" фильм "Аритмия" с Александром Яценко и Ириной ГорбачевойПодробнее
Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"
Владельцы сети поблагодарили правоохранительные органы за то, что те помогли снизить напряженность вокруг фильма и обеспечить безопасность зрителейПодробнее
ВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать "Матильду"ВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать "Матильду"
Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Первый канал, ВГТРК и НТВ вернули уже заплаченные за показ рекламного ролика деньгиПодробнее
Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"
В номинации "Современная русская проза" победителем стал Андрей Рубанов с работой "Патриот"Подробнее
"Сделано в Америке": без страха и упрека"Сделано в Америке": без страха и упрека
В прокат выходит новый фильм Дага Лаймана, в котором Том Круз возит оружие для ЦРУ и наркотики для Пабло ЭскобараПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 октября7 фото
13 октября
Фотохроника 13 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото
13 октября
Установка автодорожной арки Крымского моста
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаBloomberg рассказал о подрядчике строительства сахалинского мостаЭкономика"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинахКультураСкончался актер Дмитрий МарьяновВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 16 октябряВ миреИракские войска вошли на подконтрольные курдам территорииВ миреИтоги выборов в Австрии откроют дорогу в канцлеры 31-летнему Себастьяну Курцу

Акции "Открытия" на 40 млрд рублей перед санацией акций купил банк "Траст"

Акции "Открытия" на 40 млрд рублей перед санацией акций купил банк "Траст"Последняя сделка на 14 млрд рублей была заключена накануне того, как ЦБ объявил о введении временной администрации в "Открытие" Подробнее

Прокуратура заинтересовалась запретом фото- и видеосъемки в парке Екатеринбурга

Детское "Евровидение-2018" пройдет в Белоруссии

Забайкальская ракетная бригада перевооружена на комплексы "Искандер"

Курды заявили об атаках правительственных войск Ирака на их позиции в Киркуке

Пять пассажиров экскурсионного автобуса пострадали в ДТП на Ставрополье

Сбербанк снизил ставки по своим основным потребкредитам

"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинах

"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинахПо данным "Ъ", ведомство также предлагает уменьшить беспошлинный лимит до 50 евро с 2021 года Подробнее

На уроке физкультуры в Сургуте на двух школьниц упала створка окна

Цена Brent выросла до $57,79 за баррель на новостях из Ирака

Нефть дорожает из-за опасений перебоев в поставках сырья из иракского Киркука Подробнее

Австрия подаст иск в ЕС на Венгрию из-за второй очереди АЭС "Пакш"

Как пишет газета "Коммерсантъ", венгерский проект "Росатома" может оказаться под угрозой новых отсрочек Подробнее

Президент Венесуэлы объявил о победе правящей партии на региональных выборах

ГСЧС Украины сообщила о ликвидации открытых очагов горения на военных складах

Суд в Новосибирске перенес оглашение приговора по делу экс-губернатора Юрченко

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 октября

Машинист автогрейдера погиб на разрезе Кузбасса во время замены колеса

Два человека погибли при пожаре в Новокузнецке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции