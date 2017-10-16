Детское "Евровидение-2018" пройдет в Белоруссии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" будет проведен в Белоруссии, сообщает пресс-служба Национальной государственной телерадиокомпаниии.

"Об этом официально уведомил Европейский вещательный союз (ЕВС). Шоу состоится в Минске в ноябре будущего года. Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступит Белтелерадиокомпания как единственный в нашей стране член ЕВС", - отметили в пресс-службе.

Как отметили в Белтелерадиокомпании, в связи с изменениями правил международного детского конкурса песни "Евровидение", телекомпания-организатор следующего конкурса может быть названа еще до начала шоу 2017 года в Тбилиси. "Для того, чтобы грамотно спланировать бюджет и все этапы подготовки мероприятия, страны-участницы ЕВС имели возможность подать заявку на проведение детского "Евровидения-2018" заранее.

Ранее детское "Евровидение" проходило в Минске в 2010 году.