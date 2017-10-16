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Солист Мариинки Николай Охотников скончался на 81-м году жизни

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Оперный певец Николай Охотников скончался на 81-м году жизни, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

"Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 16 октября на 81-м году жизни скончался выдающийся оперный певец, солист Кировского (ныне Мариинского) театра, народный артист СССР, бас Николай Петрович Охотников", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Охотников исполнял партии Михаила Кутузова в "Войне и Мире", Генриха Птицелова в "Лоэнгрине", Филиппа II в "Доне Карлосе", Гремина в "Евгении Онегине". За роль Гремина Охотников получил Государственную премию. "Особенно ярко артистическая и вокальная природа певца раскрылась в русском репертуаре: Сусанин, Досифей, Пимен и Борис Годунов, Кончак, Токмаков, Кочубей, Юрий Всеволодович, Светозар", - говорится в пресс-релизе.

Дата и время гражданской панихиды и похорон певца будут объявлены в ближайшие дни.

Охотников родился 5 июля 1937 года в селе Глубокое, Казахстан.

Теги: Мариинский театр, Николай Охотников
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