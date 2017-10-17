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Культура

Минкультуры предложило пускать на концерты и спектакли 18+ по паспорту

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министерство культуры разработало законопроект, по которому доступ на концерты и спектакли категории 18 + будет осуществляться по предъявлении паспорта.

"Сейчас существует классификация продукции по возрастным категориям и обязанность маркировать произведенную продукцию в соответствии с этими категориями. Минкультуры предлагает не только закрепить и оставить этот механизм, который носит предупредительный характер, но и ввести некие запреты, например, запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий, концертных мероприятий вообще допускать детей на мероприятия, если эти мероприятия носят категорию 18 +", - заявила директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова во вторник на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Она добавила, что "для того, чтобы они могли это отслеживать, мы даем право организаторам или контролерам, которые контролируют проход на мероприятия, проверять удостоверение".

Представитель Минкультуры отметила, что "предлагается ввести аналогичные нормы, которые были введены в законодательстве об обороте алкогольной и табачной продукции".

"Законопроект мы уже внесли в правительство, сейчас он находится на рассмотрении в администрации президента и скоро будет внесен в Госдуму", - сообщила она.

Теги: Минкультуры
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