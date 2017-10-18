Культура

Американский писатель получил Букеровскую премию за роман о Линкольне

Джордж Сондерс стал вторым подряд представителем США, который получает престижную награду

Американский писатель получил Букеровскую премию за роман о Линкольне
Американский писатель Джордж Сондерс
Фото: Reuters

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американский автор Джордж Сондерс стал лауреатом Букеровской премии за 2017 год.

Награду и чек на 50 тысяч фунтов он получил на церемонии награждения из рук герцогини Корнуольской Камиллы.

Жюри отметило его первый большой роман "Линкольн в Бардо", который основан на реальном факте 1862 года, когда президент США Авраам Линкольн похоронил своего 11-летнего сына на Вашингтонском кладбище. Автор описывает события, в том числе с точки зрения умершего мальчика, который оказался в "Бардо" - так в буддизме определяется промежуточное состояние между смертью и перерождением.

Ранее Сондерс получал литературные премии Folio и Story Prize за свой сборник рассказов "Десятое декабря".

58-летний Сондерс стал вторым подряд американцем, который удостоен Букеровской премии. Год назад ее получил Пол Битти.

Премию вручают с 1969 года, до 2014 года лауреатом мог стать только писатель, представляющий страну, входящую в Содружество наций, Ирландию или Зимбабве. С 2014 года на нее могут претендовать все авторы, пишущие на английском языке.

Теги: Букер, Букеровская премия, Джордж Сондерс
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