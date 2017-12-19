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Первый канал не будет показывать "Иронию судьбы" впервые за 10 лет

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Первый канал впервые за десять лет не будет показывать 31 декабря комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", подтвердила "Интерфаксу" пресс-секретарь телеканала Лариса Крымова.

По ее словам, это связано с тем, что новогодняя комедия "является частью пакета "Мосфильма", который делится и ротируется между каналами".

"В этом году у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале ("Россия-1" - ИФ). Обе картины Первый канал покажет 31 декабря - в 16:50 "Кавказскую пленницу" и в 21:15 "Ивана Васильевича", - сказала она.

Согласно телепрограмме, "Иронию судьбы" 31 декабря в 16:10 покажет телеканал "Россия-1". Также в этот день на телеканале покажут "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика", "Джентльменов удачи" и "Бриллиантовую руку".

Теги: Первый канал, кино
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