Посольство РФ в США пообещало помощь родственникам Владимира Шаинского

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Генконсульство РФ в Сиэтле окажет родственникам скончавшегося в США композитора Владимира Шаинского всю необходимую помощь в оформлении документов в случае их обращения.

"В последние годы контакты с Владимиром Шаинским поддерживало закрытое недавно Генконсульство России в Сан-Франциско. Как заверили нас коллеги в Генконсульстве России в Сиэтле, в случае обращения родственников композитора, им будет оказано все возможное содействие в оформлении необходимых документов", - говорится в распространенном сообщении посольства РФ в Вашингтоне.

Там отмечается, что российские дипломаты "с прискорбием узнали о кончине в Сан-Диего выдающего советского и российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского". На его жизнеутверждающих песнях выросло не одно поколение советских людей.

"Он навсегда запомнится нам своим оптимизмом и добротой, которые теперь останутся жить в его творчестве. Соболезнуем родным и близким. Разделяем боль их невосполнимой утраты", - подчеркнули в посольстве.

Ранее сын композитора Вячеслав Шаинский сообщил "Интерфаксу", что народный артист РСФСР Владимир Шаинский скончался в США на 93-м году жизни.