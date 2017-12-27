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Культура

Музыкальный театр Покровского присоединят к Большому театру 1 июня 2018 г.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - С 1 июня 2018 года Камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского будет присоединен к Большому театру. Соответствующий приказ подпишет министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Министерство культуры приняло решение о реорганизации двух театров - Большого театра и Камерного музыкального театра имени Бориса Покровского. Последний будет присоединен к ГАБТу в особом статусе, получит статус камерной сцены Большого театра имени Бориса Покровского. Речь идет не о ликвидации, а о реорганизации, присоединении. Целью является развитие театра, поиск новых форматов", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По его словам, Минкультуры создаст комиссию в составе представителей министерства, руководства Большого театра для решения всех спорных вопросов, связанных с переходом на новую работу и сменой должностей.

"Реорганизацию планируется осуществить к июню 2018 года. До этого момента, до конца текущего сезона, театр Покровского продолжит работу в прежнем режиме как самостоятельный коллектив, осуществит все намеченные планы: прокат текущего репертуара, гастроли, выпуск новых постановок и так далее", - сказал Мединский, подчеркнув, что приказ о реорганизации и слиянии будет подписан им уже в среду.

Директор ГАБТа Владимир Урин, в свою очередь, отметил, что все работники Камерного музыкального театра им. Покровского станут работниками Большого театра. "Кроме должностей, которые имеют такой же статус в Большом театре. Поскольку у вас есть директор, то, соответственно, должности директора не будет, также как и главного бухгалтера. Но это касается 2-4 должностей. Все остальные работники при вашем желании становятся сотрудниками Большого театра", - сказал Урин.

Теги: Музыкальный театр Покровского, Большой театр
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