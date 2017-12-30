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Музыканты из Beatles и BeeGees стали рыцарями

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Барабанщик The Beatles Ринго Старр и сооснователь группы BeeGees Барри Гибб удостоены рыцарских титулов Великобритании, сообщил в субботу CNN со ссылкой на список представленных к государственным наградам.

Настоящее имя Старра Ричард Старки, сейчас ему 77 лет. Это второй участник Beatles, признанный рыцарем, после Пола Маккартни. С того момента прошел 21 год.

Гибб, которому в этом году исполнилось 71 год, вместе с младшими братьями Робином и Морисом основал группу BeeGees, ставшую одной из самых популярных в направлении диско в первой половине семидесятых годов прошлого века. Это самая продаваемая группа в мире.

В этом году рыцарские титулы получат более тысячи ста человек, включая 551 женщину. Список составляется правительством и подтверждается лично королевой Елизаветой Второй. В нем отмечают людей с признанными достижениями в политике, науке, журналистике, искусстве и спорте. Список выпускается дважды в году: перед Новым годом и во время официального празднования дня рождения королевы.

Теги: Великобритания, Beatles, BeeGees, Ринго Старр, Барри Гибб, музыка
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