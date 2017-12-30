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Культура

Президентская библиотека оцифрует наследие Даниила Гранина

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президентская библиотека планирует оцифровать литературное наследие Даниила Гранина к 100-летию писателя, сообщает пресс-служба учреждения.

"Гранин часто здесь бывал. Он приходил сюда не только на крупные мероприятия - с удовольствием общался с сотрудниками библиотеки, знавшими и любившими его книги, делился своими творческими планами, взглядами на литературу и происходящее вокруг, обсуждал с ними "проблемные" вопросы", - говорится в сообщении.

Одна из таких встреч стала основой документального фильма "Время вспомнить. Даниил Гранин", в котором выдающийся русский прозаик, вспоминая прошлое, рассуждает о будущем литературы, науки и культуры страны.

Об увековечении памяти писателя и праздновании юбилея Владимир Путин объявил на заседании Совета при президенте по культуре и искусству 21 декабря 2017 года.

Гранин скончался 4 июля 2017 года. 1 января 2018 года ему бы исполнилось 99 лет.

Теги: Даниил Гранин
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