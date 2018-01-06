Культура

BRAFA: взгляд на искусство по-бельгийски

Брюссельская ярмарка искусства открывает мировой календарь арт-событий года

BRAFA: взгляд на искусство по-бельгийски
На ярмарке искусства BRAFA в Брюсселе
Фото: пресс-служба ярмарки

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Брюссельская ярмарка искусства BRAFA традиционно открывает мировой календарь арт-событий года, опережая в этом списке TEFAF, Frieze Masters, Masterpiece, La Biennale Paris. В 2018 году BRAFA, по обыкновению располагающаяся в комплексе Tour & Taxis, пройдет с 27 января - 4 февраля и соберет 134 галереи из 16 стран мира.

Основные тенденции бельгийского смотра - преемственность и постоянный приток зарубежных участников. Поэтому ценителям прекрасного и коллекционерам представляется возможность оценить высокое качество и эклектизм античного искусства, ювелирных украшений, живописи, скульптуры, мебели, керамики и фарфора, эстампов и оригиналов рисунков комиксов, а также современных произведений.

Брюссельская ярмарка является одной из старейших в мире, доказательством ее мирового уровня является, помимо прочего, статистика посещаемости, которая растет с каждым годом: 46 тысяч в 2012 году и более 61 тысячи в 2017 году. Количество галерей со всего мира, желающих представить свои сокровища на BRAFA, также не иссякает - в частности, в этом году список участников смотра был практически полностью сформирован еще в июне.

Почетный гость

Почетным гостем ярмарки этого года стал один из самых известных и влиятельных творцов современности, классик нового реализма - американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев (родился в 1935 году). Он работал в тандеме с женой Жанной-Клод (до ее кончины в 2009 году), они прославились работами, в которых "упаковывали" различные объекты - от пишущей машинки и автомобиля до здания Рейхстага, а также обратили на себя внимание мирового арт-сообщества масштабными ландшафтными проектами вроде "Зонтиков" и других.

На BRAFA будет представлена одна из их работ 1960-х годов, которая создавалась для музея и не выставлялась с 2001 года. Произведение носит название "Три витрины" (1965-1966) и представляет собой инсталляцию, которая впервые была представлена в муниципальном музее Ван Аббе в голландском городе Эйндховене, а затем участвовала в выставке "Христо и Жанна-Клод: Раннее творчество, 1958-69" в берлинском Доме Мартина Гропиуса.

Произведение 14 метров длиной и 2,5 метров высотой станет самой крупной работой представленной на ярмарке за всю историю BRAFA. Во время создания работы в 60-х годах Христо сосредоточился на Show Cases, Show Windows и Store Fronts или, иными словами, на витринах и фасадах воображаемых магазинов. Он создавал их преимущественно из фрагментов, подобранных на развалинах снесенных зданий. Особую значимость "Трем витринам" придает тот факт, что именно в этом произведении прослеживаются основы тенденций, которые Христо развивал впоследствии.

Разговоры об искусстве

По традиции частью ярмарки станут BRAFA Art Talks, ежедневные публичные лекции об искусстве и всем, что с ним связано. Свое видение арт-рынка, происходящих на нем процессов и тенденций, наследии прошлого и перспективах будущего рассказывают директора музеев, коллекционеры, галеристы, специалисты различных дисциплин.

В этом году в программе принимает участие Государственная Третьяковская галерея. Эксперт музея Светлана Усачева проведет лекцию на тему "Парадоксы музейных исследований или секреты старых картин". Она будет посвящена загадкам, связанным с картинами русских художников XIX века, классической эпохи национальной школы живописи. Слушателям представят результаты исследования картин "Неравный брак" В.Пукирева и "Автопортрета" О.Кипренского по итогам многолетних архивных изысканий и привлечения современных технологий. Слушателям расскажут о неожиданных сторонах историй создания шедевров и том, как новые данные изменили устоявшиеся представления об авторах и героях произведений.

Помимо этого в программе примут участие швейцарская галеристка и коллекцонер Анжела Розенгарт, собравшая одну из лучших коллекций модернистской живописи в мире, которая стала основой музея в Люцерне. Перед ценителями живописи выступит хранительница Музея Матисса в Ле-Като-Камбрези Доминик Симузяк, а директор Королевского музея изящных искусств в Бельгии Мишель Драге поговорит на тему "Магритт и современное искусство". Отдельно заявлены лекции про Леона Спиллиарта и искусство кунсткамер.

Предварительная экспертиза

BRAFA одной из первых международных ярмарок искусства ввела предварительную экспертизу произведений-участников смотра. По словам президента BRAFA Харольда т"Кинт де Роденбеке, у ярмарки процедура получения предварительного заключения экспертов относительно выставляемых работ очень строга.
Для того, чтобы попасть на ярмарку и в ее каталог, каждая вещь представляется на суд, состоящий из около ста лучших экспертов Европы и США. Всего у ярмарки около 15 комиссий, которые разделяются по области деятельности. При этом решения принимаются специалистами коллегиально, для обеспечения максимальной прозрачности и объективности экспертизы.

Помимо этого, для предоставления гостям смотра гарантий подлинности экспоната, BRAFA первой пригласила научную лабораторию и специалистов по рентгенографии для подкрепления и уточнения выводов экспертов.

Поэтому ценители прекрасного и коллекционеры могут быть спокойны, приобретая каминные часы "Парадная колесница юного Бахуса", принадлежавшие Павлу I (85 тысяч евро), скафандр космонавта Стрекалова из коллекции Форбса (130 тыс евро), или "Корзину с фруктами и влюбленными" Марка Шагала.

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