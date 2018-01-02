Ушла из жизни советская и литовская актриса Татьяна Майорова

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Вильнюсе после тяжелой болезни на 77-ом году жизни скончалась актриса литовского театра и кино Татьяна Майорова, сообщил Русский драматический театр Литвы (РДТЛ).

Майорова основную свою часть творческой жизни служила именно в этом театре.

Родившаяся в 1964 году на Украине Татьяна Майорова закончила театральный институт имени Карпенко-Карого в Киеве, в 1964-1967 годах была актрисой Севастопольского драматического театра, а в 1967-1991 годах - актрисой РДТЛ в Вильнюсе, где сыграла почти 40 ролей.

Майорова снималась и в кино. Наиболее яркая ее была в фильме "Смилуйся над нами". В этой исторической драме 1978 года, созданной на Литовской киностудии режиссером Альгирдасом Араминасом, Майорова сыграла одну из основных ролей - матери.

"Она всегда играет от первого лица, "пропуская" роль через себя. (...) Все героини Майоровой отмечены печатью одиночества. Они находят в одиночестве опору, либо несут его как тяжкий крест, но уже не могут от него отказаться, - отмечает театральный критик Марина Бабенскене. - Одиночество стало ее судьбой".