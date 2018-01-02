Главные новости
В РоссииЦИК России разрешил еще трем претендентам на пост президента начать агитациюВ миреКонституционный суд Молдавии приостановил полномочия президентаВ миреВ Тегеране в связи с беспорядками задержали 450 человек
Культура

Ушла из жизни советская и литовская актриса Татьяна Майорова

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Вильнюсе после тяжелой болезни на 77-ом году жизни скончалась актриса литовского театра и кино Татьяна Майорова, сообщил Русский драматический театр Литвы (РДТЛ).

Майорова основную свою часть творческой жизни служила именно в этом театре.

Родившаяся в 1964 году на Украине Татьяна Майорова закончила театральный институт имени Карпенко-Карого в Киеве, в 1964-1967 годах была актрисой Севастопольского драматического театра, а в 1967-1991 годах - актрисой РДТЛ в Вильнюсе, где сыграла почти 40 ролей.

Майорова снималась и в кино. Наиболее яркая ее была в фильме "Смилуйся над нами". В этой исторической драме 1978 года, созданной на Литовской киностудии режиссером Альгирдасом Араминасом, Майорова сыграла одну из основных ролей - матери.

"Она всегда играет от первого лица, "пропуская" роль через себя. (...) Все героини Майоровой отмечены печатью одиночества. Они находят в одиночестве опору, либо несут его как тяжкий крест, но уже не могут от него отказаться, - отмечает театральный критик Марина Бабенскене. - Одиночество стало ее судьбой".

Теги: Литва, Татьяна Майорова
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Итоги 2017 года в киноИтоги 2017 года в кино
Киноскандал года, возвращение года и хорошее кино про супергероевПодробнее
Умер композитор Владимир ШаинскийУмер композитор Владимир Шаинский
Автор музыки к мультфильму про Чебурашку и Крокодила Гену скончался на 93-м году жизниПодробнее
Лучшие фильмы 2017 года по версии "Интерфакса"Лучшие фильмы 2017 года по версии "Интерфакса"
Победители Каннского фестиваля и "Сандэнса", призер Берлинале и "Яхта, парус"Подробнее
Мединский не увидел последствий для создателей "Нуреева" из-за маек с лозунгамиМединский не увидел последствий для создателей "Нуреева" из-за маек с лозунгами
После финала постановки создатели балета вышли на сцену Большого театра в майках "Свободу режиссеру", поддержав таким образом Кирилла СеребренниковаПодробнее
Людмиле Гурченко поставят памятник в ХарьковеЛюдмиле Гурченко поставят памятник в Харькове
Памятник должны установить на родине актрисы в следующем годуПодробнее
"КиноПоиск" назвал главные фильмы года"КиноПоиск" назвал главные фильмы года
Российским зрителям больше всего понравились "Ла-Ла Ленд" и "Аритмия", главными звездами оказались Том Харди и Александр ПетровПодробнее
Мединский предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрахМединский предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрах
Кроме того, министр предлагает ввести отчисления с каждого билета на поддержку отечественного киноПодробнее
"Нелюбовь" Звягинцева вошла в шорт-лист премии "Оскар""Нелюбовь" Звягинцева вошла в шорт-лист премии "Оскар"
Ранее этот фильм был номинирован на "Золотой глобус"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Профессия: Снегурочка10 фото
29 декабря 2017 года
Профессия: Снегурочка
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК России разрешил еще трем претендентам на пост президента начать агитациюВ миреКонституционный суд Молдавии приостановил полномочия президентаВ миреВ Тегеране в связи с беспорядками задержали 450 человекВ РоссииНовый ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флотВ миреСеул пригласил Пхеньян обсудить на высоком уровне пути улучшения отношенийВ РоссииПутин рассказал об отсутствии дискомфорта от телекамер

Трамп пока не принял решения по выходу из соглашения по иранской ядерной программе

ЛУКОЙЛ приостановил работу АЗС в районе Марьино из-за инцидента с возгоранием

На юге Москвы в результате пожара в квартире спасены 10 человек, есть пострадавшие - МЧС

Постпред США при ООН Хейли заявила, что КНДР может вести подготовку к новому ракетному испытанию

США созовут в ближайшие дни экстренные заседания в ООН в связи с событиями в Иране

На Украине автобус совершил вынужденную остановку из-за пассажира с муляжом гранаты

Российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечил доставку более 7 т. продовольствия жителям трех населенных пунктов в Сирии

Что произошло за день: вторник, 2 января

Пополнение списка претендентов на пост президента России, временное отстранение главы Молдавии от своих обязанностей, предложение Южной Кореи к КНДР встретиться, а также рекомендации россиянам, как избежать краж в доме в новогодние праздники Подробнее

Ушла из жизни советская и литовская актриса Татьяна Майорова

Аэропорт Волгограда возобновил нарушенную туманом работу

Российский телеканал сообщил о депортации своего сотрудника из Латвии

Бельгия приготовилась к ураганному ветру

В Таджикистане повар приправил плов нитратом натрия

В Грузии 44 человека пострадали из-за взрывов новогодней пиротехники

Иранские реформисты увидели за беспорядками в стране агентов США

Пожарные ликвидировали возгорание на Люблинской улице Москвы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru