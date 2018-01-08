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Культура

В Москве будет исполнена "Рождественская оратория" митрополита Илариона

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - 15 января в "Крокус-сити холле" в Москве будет исполнена "Рождественская оратория" на музыку митрополита Илариона (Алфеева).

Как сообщили организаторы, на сцену в этот вечер выйдут Государственный кадемический Большой симфонический оркестр им. П.Чайковского (дирижер - художественный руководитель, народный артист СССР Владимир Федосеев, солисты: Анна Аглатова - сопрано, Михаил Козаков - бас, Московский Синодальный хор, Государственный академический Московский областной хор имени Кожевникова, хор мальчиков Московского хорового училища им. А.В. Свешникова, Детский музыкальный театр "Домисолька" и Детский хор "Кантилена" .

Премьера "Рождественской оратории" состоялась в 2007 году в самом большом храме США - Национальной кафедральной базилике Вашингтона для 5-тысячной аудитории. С тех пор это масштабное произведение исполнялось всемирно известными звездами оперной сцены и лучшими музыкальными коллективами в крупнейших залах по всей территории России и ближнего зарубежья, Европы, Азии, Америки, Австралии и Японии.

Оратория охватывает события, связанные с пришествием в мир Иисуса Христа, рассказывает о рождении надежды, о том, что каждый человек способен измениться для новой жизни. Повествование о трех великих христианских праздниках - Благовещении, Рождестве и Сретении - предстанет перед зрителями в новом оригинальном сценическом воплощении - светомузыкальном действе. Драматургия сочинения построена на идее движения от мрака к свету, от Ветхого Завета к Новому, от томительного ожидания пришествия Мессии к ликующей радости о спасении человечества воплотившимся Богом.

Текст оратории звучит на русском, а не на старославянском языке, чтобы быть понятным самой широкой аудитории.

Концерт в "Крокус-сити холле" 15 января носит благотворительный характер.

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