В Италии откроется фестиваль "Русские сезоны"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Фестиваль русской культуры "Русские сезоны" открывается в Риме, в его рамках в Италии в ближайшие 12 месяцев пройдут десятки концертов, спектаклей и выставок, в том числе гастроли Большого театра и выставка Государственного Эрмитажа.

Торжественное открытие состоится в концертном зале Национальной академии Святой Цецилии, в ходе которого Мариинский театр покажет оперу Петра Чайковского "Иоланта" при участии оркестра и хора академии. Как ожидается, на мероприятии будут присутствовать представители правительства РФ и руководства Итальянской Республики.

Как сообщалось, ранее была утверждена примерная программа фестиваля.

Согласно ей, в частности, в конце января пройдут гастроли государственного академического театра им. Е.Вахтангова со спектаклем "Маскарад" в Неаполе. Также отроется выставка Государственного Эрмитажа "Русский двор" в Казерте. Кроме того, в конце января запланирована встреча представителей Русской православной церкви (РПЦ) и Римско-Католической Церкви в Ватикане в рамках общественно-культурной программы фестиваля.

В дальнейший план включены, в частности, мастер-классы академии русского балета имени А.Я.Вагановой во время Венецианского карнавала, концерты симфонической музыки Мариинского театра и Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского в апреле на площадках Бергамо и Турина, постановки "Сатирикона" в Порденоне в июне, концерты Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича в июле и августе.

Осенью в Италии пройдут гастроли Большого театра (ГАБТ). Труппа исполнит "Баядерку" и "Укрощение строптивой" в миланском Ла Скала 8-13 сентября. Кроме того, в октябре-ноябре запланировано выступление академического ансамбля народного танца Игоря Моисеева, оно пройдет сразу в нескольких городах, в том числе в Милане, Генуе и Неаполе.

Всего в рамках "Русских сезонов" состоится 255 мероприятий в 40 городах Италии. Помимо концертов и спектаклей, запланированы показы отечественных фильмов в рамках кинофестивалей, выставки российских музеев, цирковые выступления, чемпионат по историческому средневековому бою и ледовое шоу. Также в Италии будет представлена и русская православная культура - среди участников заявлен Патриарший совет по культуре Московского Патриархата.

Гастроли русских артистов в Европе и Северной Америке, известные под названием "русских сезонов", проводились в начале XX века под руководством Сергея Дягилева и сыграли большую роль в популяризации русского балета, оперной и симфонической музыки, отечественного изобразительного искусства за рубежом.

Фестиваль русской культуры "Русские сезоны" был возобновлен в истории современной России при поддержке правительства РФ. В 2017 году концерты, спектакли и выставки прошли в Японии, программа фестиваля была инициирована президентом России. Фестиваль посетили свыше 3 млн зрителей.