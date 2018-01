Скончалась солистка группы The Cranberries

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Солистка группы The Cranberries Долорес О"Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет, сообщает Sky News со ссылкой на представителя певицы.

В выпущенном официальном заявлении говорится, что певица находилась в Лондоне на сессии звукозаписи. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

"Ее родные поражены внезапным известием и требуют не вмешиваться в семейные дела в это сложное время", - говорится в заявлении.

О"Риордан родилась в 1971 году пригороде Лимерика в Ирландии. В 1990 году присоединяется к недавно созданной группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries. Группа выпустила шесть альбомов, девять синглов. Также записывалась с группой D.A.R.K. и занималась сольной карьерой.