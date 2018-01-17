Гобелен из Байе впервые за 950 лет вывезут из Франции и покажут в Великобритании

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Знаменитый гобелен из Байе, который является памятником средневекового искусства, впервые за 950 лет будет вывезен из Франции и выставлен в одном из британских музеев, сообщает в среду газета The Times.

Директор музея в городе Байе, расположенном во французском регионе Нормандия, где хранится гобелен, подтвердил, что в настоящее время ведутся работы по подготовке транспортировки этого предмета искусства в Великобританию.

Ожидается, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй в четверг в графстве Беркшир официально объявит о решении передать на время Великобритании гобелен из Байе.

Британские СМИ отмечают, что решению передать это произведение искусства Великобритании предшествовали несколько месяцев переговоров между представителями министерств культуры двух стран.

What are the myths and legends surrounding the Bayeux Tapestry? https://t.co/jR6HqnTsHJ pic.twitter.com/lahryz51Pf — The Times of London (@thetimes) 17 января 2018 г.

Гобелен из Байе представляет собой вышивку по льняному полотну шерстяными нитками, изображающую сцены нормандского завоевания Англии, в частности - решающей битве при Гастингсе. Считается, что он был вышит примерно в XI веке. Существует несколько предположений относительно его создания. По одной из версий, он был вышит по приказу королевы Англии Матильды, по другой - по заказу одного из соратников короля Англии Вильгельма I - епископа Байе Одо.

Гобелен включен ЮНЕСКО в реестр "Память мира".