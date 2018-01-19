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Культура

"Русский дух" BRAFA

На брюссельской ярмарке искусства будут представлены экспонаты 134 галерей из 16 стран мира

"Русский дух" BRAFA
Фото: Пресс-служба BRAFA

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Брюссельская ярмарка искусства BRAFA 27 января распахнет двери комплекса Tour & Taxis для коллекционеров, искусствоведов, ценителей прекрасного, чтобы представить артефакты 134 галерей из 16 стран мира. Это живописные полотна Питера Пауля Рубенса, Адриана Изенбранта и Хуана Миро, графические работы Альберта Анкера, французская мебель XVIII века, а также анималистические скульптуры, предметы итальянского дизайна, европейская послевоенная скульптура, комиксы и многое другое.

Кроме этого, на ярмарке можно будет найти работы отечественных мастеров или произведения с русским провенансом – не только живопись, но иконы, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптуру. Причем некоторые из них могут похвастаться тем, что в свое время принадлежали членам российской императорской семьи.

Фото: Пресс-служба BRAFA

Живопись и иконы

Среди живописных работ особое место занимают холсты кисти Марка Шагала – это, например, "Жених и Невеста в небе Парижа", созданный в 1980-1981 годах (его представят на стенде галереи Boulakia). Картина имеет сертификат аутентичности, выданный парижским Комитетом Марка Шагала, а в нижнем правом углу на ней есть подпись черной масляной краской "Marc Chagall". Полотно размером 130 на 89 сантиметров происходит из наследия автора.

Другая картина мастера, "Корзина с фруктами и влюбленными", датируется 1979 годом и имеет чуть более скромные размеры - 54,3 на 73 сантиметра. Ее покажет лондонская галерея Omer Tiroche.

"Абстрактную композицию" живописца, графика, керамиста Сержа Полякова (Сергея Полякова при рождении) 1960 года представит брюссельская галерея Lancz. Подпись в правом нижнем углу холста насыщенного желтого цвета гласит "Serge Poliakoff", в провенансе значится французская галерея, частная коллекция.

Мюнхенская галерея Brenske, эксперт в области старинных русских и греческих икон, принимает участие на BRAFA в шестой раз. В этом году она представит несколько произведений, ранее никогда не показанных публике, работы датируются XVI-XIX веками.

Отдельное внимание коллекционеров должны привлечь большая икона Царя Давида из пророческого ряда иконостаса (с эстимейтом примерно в 50 тысяч евро), а также икона "Введение Христа во храм" итало-критской школы. Оба произведения были созданы в XVI веке, а последняя происходит из известной частной немецкой коллекции и ранее выставлялась на музейных выставках.

Кроме этого, галерея покажет прекрасно сохранившуюся и выдающуюся в художественном плане икону Владимирской Божией Матери московской школыXVII века, редкую с иконографической точки зрения икону Бога Отца XVIII века, икону Рождества Христова сызраньской школы XIX века.

В экспозиции Brenske будут показаны несколько миниатюр изысканной работы, в том числе миниатюрный иконостас палехской школы, изображающий Царские Врата (эстимейт – несколько тысяч евро).

Фото: Пресс-служба BRAFA

Графика

В "графическом" разделе смотра парижская галерея AB покажет "Обнаженного, сидящего в кресле" Осипа Цадкина 1952 года. Дарственная надпись на черно-белой работе гласит "В память о посещении моего леса". Рисунок хранился в коллекции художника Эдуара Герга.

Еще одной черно-белой работой станет произведение Марка Шагала "Наездница" 1953 года. Как отмечают в галерее Tamenaga, которая покажет холст, в нижнем левом углу располагаются подпись мастера и дата создания. У рисунка также есть сертификат аутентичности Комитета Марка Шагала.

Другим произведением российского и французского художника белорусско-еврейского происхождения на BRAFA станет выполненный в ярких красках "Деревенский праздник" 1969 года (галерея Stern Pissarro). Работа выполнена гуашью и карандашом на японской бумаге. В ее провенансе - Международный Центр Искусств (Милан), частная итальянская коллекция.

Фото: Пресс-служба BRAFA

Декоративно-прикладное искусство

В этом разделе представлено несколько предметов с императорским провенансом. Одним из топовых предметов являются каминные часы "Парадная колесница юного Бахуса" из коллекции Павла I, которые оцениваются в 85 тысяч евро (галерея La Pendulerie). Они были выполнены из полированной и матовой позолоченной бронзы, а также зеленого гранита в Париже около 1795 года. Предполагается, что часы были приобретены российским императором для Михайловского Замка в Санкт-Петербурге в 1798-99 годах.

Как отмечают эксперты, циферблат был создан Робером Робаном, часовых дел мастером короля Людовика XVI. Корпус часов атрибутирован Пьеру-Филиппу Томиру, самому известному бронзовых дел мастеру того времени, который сотрудничал с королевской Севрской мануфактурой. На корпусе часов располагается фигура юного Бахуса с венком из виноградных листов и гроздью в правой руке, а в колесницу с изображением пантеры впряжена пара коз, которыми управляет херувим.

В 32 тысячи евро оценивается настольный серебряный ящик с гербом принцессы Гессен-Дармштадской, будущей супруги царя Николая II Александры Федоровны. Артефакт имеет дарственную надпись на крышке "Принцессе Алисе Гессенской, Высоконареченной невесте Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича, 1894".

Он будет представлен на стенде галереи Dario Ghio (Монте-Карло) вместе с серебряным ведерком для льда (35 тысяч евро). Это подарок Николая I дочери великой княгине Александре Николаевне по случаю бракосочетания с великим князем Фридрихом Гессен-Кассельским, который выполнил ювелир Карл-Йохан Тегельсен, работающий исключительно для российского Императорского двора.

Вместе с ведерком для льда будут представлены шесть тарелок из того же серебряного сервиза (14 тысяч евро), созданных в Санкт-Петербурге в 1843 году, но другим ювелиром - Йоханом-Фридрихом Фальком.

Еще одним уникальным экспонатом BRAFA станет скафандр "Сокол кв-2", произведенный около 1987 года с эстимейтом в 130 тысяч евро, из коллекции Форбса. Советский герметизированный космический костюм, представленный галереей Theatrum Mundi, был использован российским космонавтом Стрекаловым во время миссии "Союза ТМ-10" в 1990 году.

Теги: BRAFA
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