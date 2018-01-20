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Причиной смерти музыканта Тома Петти назвали случайную передозировку лекарствами

Американский исполнитель принимал сильные болеутоляющие из-за перелома шейки бедра

Причиной смерти музыканта Тома Петти назвали случайную передозировку лекарствами
Американский музыкант Том Петти
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американский музыкант Том Петти скончался в результате случайной передозировки болеутоляющими медикаментами, следует из заявления его семьи.

У него были различные проблемы со здоровьем, включая перенесенный перелом шейки бедра. По мнению близких музыканта, он злоупотреблял выписанными ему лекарствами, когда ушел из жизни в возрасте 66 лет в октябре 2017 года.

Семья Петти встретилась с судмедэкспертом и в фейсбуке сообщила о выводах специалистов.

"В день смерти ему сообщили, что трещина в шейке бедра оказалась переломом, и мы думаем, что боль был невыносимой", - говорится в заявлении.

"Мы знали и раньше, что ему были прописаны различные болеутоляющие в связи с его проблемами со здоровьем, в том числе Фентанил-пластыри. Это дает нам основания для уверенности, что произошедшее, как и говорит медэксперт, было несчастным случаем", - отметили близкие Петти, подчеркнув, что смерть музыканта снова ставит вопрос о необходимости обсуждения ситуации с "опиоидным кризисом в США".

Согласно заключению эксперта, Петти умер от полиорганной недостаточности в связи с отравлением несколькими препаратами.

Том Петти был вокалистом группы Tom Petty and The Heartbreakers, известность которой принесли песни American Girl и Breakdown. Кроме того, в конце 1980-х он основал супергруппу Traveling Wilburys, в работе которой принимали участие такие легендарные музыканты как Боб Дилан, Рой Орбисон, Джефф Линн и Джордж Харрисон.

Тома Петти нашли в бессознательном состоянии в его доме в Малибу 2 октября 2017 года. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти музыканта, и он умер в тот же вечер.

Как напоминает "Би-би-си", в США часто прописывают опиоиды в качестве обезболивающих препаратов, а когда врачи перестают выписывать рецепт, пациенты зачастую переходят на героин и другие тяжелые наркотики. В 2016 году от передозировки опиоидов в США скончалось более 42 тысяч человек, что на 28% больше, чем в 2015 году.

Теги: США, Том Петти
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