Главные новости
В миреТурция приступила к наземной операции в сирийском АфринеЭкономикаВ ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычиВ миреАнтитеррористическая операция в Кабуле завершилась
Культура

Боб Джеймс и Рой Харгроув будут хедлайнерами фестиваля "Триумф джаза" в Москве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - С 15 по 18 марта этого года в Москве и Санкт-Петербурге в 18-й раз пройдет международный фестиваль "Триумф джаза", который организует народный артист России, известный джазмен Игорь Бутман.

Впервые фестиваль прошел в 2001 году. За прошедшие годы "Триумф Джаза" представил российской публике таких джазовых музыкантов как Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Ли Ритенаур, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер.

Как сообщили организаторы, в этом году основными хедлайнерами фестиваля станут Bob James Trio (США), Roy Hargrove Quintet (США), Ken Ota (Япония), Tony Momrelle (Великобритания) и Московский джазовый оркестр под управлением И.Бутмана.

15 марта концерты пройдут в Санкт-Петербурге, а с 16 по 18 марта - в Москве в Московском международном доме музыки.

Bob James Trio - проект легендарного американского джазового пианиста, композитора, аранжировщика и продюсера Боба Джеймса. Великолепный пианист и новатор он - один из самых ярких представителей направлений jazz fusion, crossover jazz и smooth jazz, обладатель премий Grammy Awards.

Roy Hargrove Quintet - коллектив американского джазового музыканта, лауреата двух премий Grammy, одного из лучших трубачей своего поколения - Роя Харгроува. Его музыка сочетает в себе джаз, фанк, хип-хоп, соул и госпел.

На счету квартета японского саксофониста Ken Ota - более 30 дисков и сотрудничество с престижным лейблом Universal Music.

Tony Momrelle - соул-певец с мировым именем, один из самых интересных музыкантов на современной британской сцене. За последние 10 лет он работал с крупнейшими звёздами -Шадэ, Уитни Хьюстон, сэром Элтоном Джоном, Селин Дион и другими. Долгое время был фронтменом фанк-группы Incognito.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Причиной смерти музыканта Тома Петти назвали случайную передозировку лекарствамиПричиной смерти музыканта Тома Петти назвали случайную передозировку лекарствами
Американский исполнитель принимал сильные болеутоляющие из-за перелома шейки бедраПодробнее
Прокатчик "Приключений Паддингтона 2" заявил о разрешении ситуации с релизом картиныПрокатчик "Приключений Паддингтона 2" заявил о разрешении ситуации с релизом картины
Фильм выйдет в прокат 20 января Подробнее
"Русский дух" BRAFA"Русский дух" BRAFA
На брюссельской ярмарке искусства будут представлены экспонаты 134 галерей из 16 стран мираПодробнее
"Темные времена": портрет политика в интерьере"Темные времена": портрет политика в интерьере
В прокат вышел байопик Уинстона Черчилля, за роль которого Гэри Олдмен вполне вероятно получит "Оскар"Подробнее
Минкультуры потребовало возместить 133 млн руб. по делу "Седьмой студии"Минкультуры потребовало возместить 133 млн руб. по делу "Седьмой студии"
Накануне стало известно об увеличении суммы ущерба по делу​ с называвшихся ранее СКР 68 млнПодробнее
Скончалась солистка группы The CranberriesСкончалась солистка группы The Cranberries
Долорес О’Риордан умерла в Лондоне на 47-м году жизниПодробнее
Гильдия кинокритиков США вручила ежегодные наградыГильдия кинокритиков США вручила ежегодные награды
Победил фильм Гильермо дель Торо "Форма воды"Подробнее
Российские фильмы поставили рекорд по сборам и посещаемости в 2017 годуРоссийские фильмы поставили рекорд по сборам и посещаемости в 2017 году
По сообщению Фонда кино, бокс-офис национального кинопроката вырос с 2016 года на 10,9% и составил 53,6 млрд руб.Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 января9 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Празднование Крещения11 фото
19 января
Празднование Крещения
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТурция приступила к наземной операции в сирийском АфринеЭкономикаВ ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычиВ миреАнтитеррористическая операция в Кабуле завершиласьМоскваЗа сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадковСпортРоссийская фигуристка Загитова выиграла ЧЕ в МосквеСпортНа Олимпиаде в Пхенчхане выступят 22 спортсмена из КНДР

Гражданин Украины погиб в Кабуле в результате нападения террористов

Переправа в Крым снова закрылась из-за шторма

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2018

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2018Состав команды сформирован по результатам завершившегося чемпионата Европы Подробнее

В Ханты-Мансийске контролер высадила из автобуса инвалида на костылях

Суд в Ираке приговорил немку к смертной казни за поддержку терроризма

Собянин пообещал хороший приз за лучший фильм о Москве

Венесуэла в 2018 году увеличит добычу нефти

Турция подтвердила оповещение Москвы и Дамаска перед началом операции против курдов

Военные опровергли сообщения о пожаре на базе подлодок во Владивостоке

Мэр Махачкалы арестован судом на десять суток

Мэр Махачкалы арестован судом на десять сутокЕго подозревают в превышении должностных полномочий при выделении земли, сам чиновник своей вины не признает Подробнее

Переправа в Крым заработала по фактической погоде

Турция приступила к наземной операции в сирийском Африне

Турция приступила к наземной операции в сирийском АфринеНаступление ведется на позиции курдов в этом районе, к операции привлечены танки Подробнее

Курдские ополченцы обвинили Россию в одобрении военной операции Турции в Африне

СКР возбудил уголовное дело по факту смерти школьника в Удмуртии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru