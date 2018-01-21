Скончался басист группы The Kinks Джим Родфорд

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Басист английских рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд скончался на 77-м году жизни, сообщает "Би-би-си".

Музыкант в течение 18 лет был членом легендарных The Kinks, начиная с 1978 года и до их расформирования в 1996 году.

Также он играл в группе Argent вместе с кузеном Родом Арджентом и в известном коллективе The Zombies.

Аржент написал в своем фейсбуке, что Родфорд скончался в результате падения с лестницы. Официальной информации об обстоятельствах смерти музыканта нет. Арджент рассказал, что еще в 1960-е приглашал кузена в The Zombies, но тогда Родфорд отказался, хотя оказывал поддержку музыкантам и "является неотъемлемой частью группы", к которой он присоединился только в 2000-е.

Вокалист и гитарист The Kinks Дейв Дэвис написал, что шокирован смертью коллеги. "Я всегда думал, что Джим будет в истинно рок-н-ролльном стиле жить вечно", - написал он в твиттере.

В прошлом году Родфорд был удостоен почетной докторской степени университета Хартфордшира.