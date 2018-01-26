Найденный под Смоленском меч дружинника Х века отреставрируют в Москве

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Меч дружинника X века, обнаруженный при раскопках на территории Гнездовского археологического комплекса в Смоленской области, доставлен на реставрацию в Государственный исторический музей в Москве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Смоленском государственном музее-заповеднике.

"Этот меч является уникальной находкой. На его реставрацию может уйти год. Лезвие нужно аккуратно очистить, по клейму на нем можно будет установить его происхождение. Уже сейчас можно сказать, что он принадлежал высокопоставленному дружиннику", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после реставрации меч станет частью экспозиции исторического музея, посвященной созданию древнерусского государства.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года археологическая экспедиция обнаружила на территории Гнездовского археологического комплекса в Смоленской области остатки меча дружинника X века. Последний раз меч в Гнездово находили 30 лет назад.

Гнездовский археологический комплекс - крупнейший в Европе курганный могильник эпохи Раннего Средневековья. В древности Гнездово было важным пунктом на торговом пути с Западной Двины на Волгу. Многие историки считают, что именно на месте нынешнего Гнездова поначалу располагался Смоленск, а потом в силу неизвестных пока причин был перенесен выше по Днепру.