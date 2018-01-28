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Культура

Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище Петербурга

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Народную артистку России Людмилу Сенчину похоронят в воскресенье, 28 января, на Смоленском кладбище, сообщила ранее пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Гражданская панихида состоится в 10:00 в Большом зале театра. Отпевание пройдет в 12:30 в соборе Владимирской иконы Божией матери.

Советская и российская певица и актриса, народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге 25 января после продолжительной болезни на 68-м году жизни. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.

В 1966 году Сенчина поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке".

Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма "Дни Турбиных" "Целую ночь соловей нам насвистывал...", "Полынь", "Добрая сказка".

В Петербурге Сенчина ежегодно проводила праздничные концерты "Рождество в Северной Столице", которые с большим успехом прошли в Большом концертном зале "Октябрьский".

Теги: Россия, Людмила Сенчина
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