В Москве выступит вокальный коллектив The Swingle Singers

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пятикратные обладатели премии "Грэмми" The Swingle Singers (Великобритания) выступят 18 февраля в Московском международном Доме музыки. Как сообщают организаторы, ансамбль, выступающий в стиле акапелла, привезет в столицу новую программу - "The Swingles: Winter Tales".

The Swingle Singers - легендарный вокальный коллектив, репертуар которого насчитывает более 1000 аранжировок и обработок произведений различных жанров и стилей - от классики до джаза. Они исполняют сложнейшие партитуры, симфонические и оркестровые сочинения, песни и джазовые стандарты. В 1960-е музыканты прославились своим вокальным прочтением клавирных сочинений И. С. Баха (альбом Jazz Sebastian Bach) и с тех пор выпустили свыше 50 дисков.

В концерте в Доме музыке группа представит свою новую программу, включающую оригинальные аранжировки "классика a la джаз".