Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российский пианист Даниил Трифонов получил премию "Грэмми" в номинации "лучшее классическое инструментальное соло", сообщается в твиттере американской Академии звукозаписи.

Россиянин был удостоен статуэтки за записанный совместно с немецкой студией Deutsche Grammophon альбом Transcendental, в который вошли этюды Ференца Листа.

Трифонов родился в 1991 году в Нижнем Новгороде. Лауреат множества международных конкурсов, выступает на крупнейших сценах мира. В 2015 году он уже номинировался на "Грэмми" с записью своего выступления в Карнеги-холле.