Британскую галерею обвинили в цензуре из-за убранной картины с обнаженными нимфами

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Художественная галерея Манчестера была вынуждена оправдываться после решения на время убрать из постоянной экспозиции картину 1896 года "Гилас и нимфы" Джона Уильяма Уотерхауса.

Как сообщает "Би-би-си", руководство галереи настаивает, что полотно, изображающее обнаженных нимф, убрали не из соображений цензуры, а с целью привлечь любителей искусства к дискуссии.

Куратор галереи Клэр Ганнауэй заявила, что музей сталкивается со спорными моментами в вопросах гендера и расы, но "хочет поговорить об этом с людьми". Она отвергла обвинения в том, что картина одного из представителей течения прерафаэлитов стала жертвой цензуры.

Однако, отмечает "Би-би-си", этот шаг уже вызвал возмущение, и пользователи соцсетей обвиняют галерею в излишней политкорректности и пуританстве.

A post shared by Artists Rifles (@marsandminerva) on Jan 31, 2018 at 11:56pm PST

Ганнауэй заявила, что в галерее есть и другие схожие картины, которые она назвала старомодными, так как они изображают женщин в качестве "либо прекрасных пассивных объектов, либо в качестве роковых женщин".

Посетителям предложили написать собственные соображения и наклеить записки на освободившееся на стене место.

"Би-би-си" приводит некоторые комментарии: "Феминизм сошел с ума", "Создавайте и выставляйте объекты искусства, соответствующие современной идеологии, наравне с классическими образцами. Всему найдется место".

Пользователи соцсетей также остались недовольны, указав, что убрав картину, кураторы галереи повели себя именно как цензоры.