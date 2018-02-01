Почти 40 тыс. абонементов Московской филармонии реализовано в первый день продаж

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Московская филармония открыла в четверг продажу абонементов будущего сезона.

За первый день продано более 38 тысяч абонементов, сообщила пресс-служба филармонии.

Абонементы продавались в 18 городах России: от Кузбасса до Крыма.

Всего в продажу поступило более 250 000 абонементов - на четверть больше, чем в прошлом году.

В филармонических концертах примут участие ведущие симфонические, камерные, хоровые, джазовые и народные коллективы. Традиционно представлены персональные абонементы московских симфонических оркестров и ведущих оркестров России.

В абонементах выступают лучшие российские солисты, среди которых Денис Мацуев, Николай Луганский, Борис Березовский, Элисо Вирсаладзе, Максим Венгеров, Вадим Репин, Сергей Крылов, Михаил Плетнёв и другие; многочисленные звёзды из-за рубежа -Лейф Ове Андснес, Пьер-Лоран Эмар, Марк-Андре Амлен, Ефим Бронфман, Элен Гримо, Барри Дуглас, Даниэль Поллак, Леонидас Кавакос, Пинхас Цукерман, Эдгар Моро, Рудольф Бухбиндер.

В рамках абонементов сезона 2018/2019 прозвучит музыка от барокко до современности.