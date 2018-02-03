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Культура

В Москве с сольным концертом выступит пианист Константин Лифшиц

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Всемирно известный пианист Константин Лифшиц 8 февраля даст единственный сольный концерт в Концертном зале имени Рахманинова Филармонии-2 в Москве, сообщили "Интерфаксу" организаторы концерта.

Лифшиц считается одним из самых интересных современных интерпретаторов творческого наследия Иоганна Себастьяна Баха. Запись "Гольдберг-вариаций", выпущенная в 1995 г., была номинирована на премию "Грэмми".

В течение двух лет Константин Лифшиц входил в состав Комитета Королевских музыкальных институтов, а в 2004 году стал Почетным членом Лондонской Королевской академии музыки. В 2007 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил Лифшица орденом Сергия Радонежского III степени, а в 2008 артист был удостоен премии "Ровенна" за выдающийся вклад в исполнительское искусство.

География концертов музыканта - страны Европы и Азии, ЮАР, Южная Америка, США, Австралия. Коллективы, с которыми выступает пианист - оркестры филармоний Шанхая, Токио, Чикаго, Сан-Франциско, Новой Зеландии, Нью-Йоркский филармонический, Российский национальный оркестр, "Виртуозы Москвы" и другие.

Партнерами Лифшица по сцене являются такие выдающиеся музыканты, как Гидон Кремер, Вадим Репин и Максим Венгеров, Валерий Афанасьев, Наталья Гутман и Патриция Копачинская

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