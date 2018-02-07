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Культура

Вход в Исторический музей в Москве будет бесплатным 9 февраля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Вход во все здания Исторического музея в Москве будет бесплатным 9 февраля, а на следующий день все желающие смогут посетить главное здание ГИМа и одну из выставок, сообщили "Интерфаксу" организаторы акции к 146-летию музея.

Там уточнили, что 9 февраля бесплатным будет посещение всех объектов музейного комплекса, а 10 февраля для бесплатного доступа будет открыто главное здание ГИМа и выставка "Сокровища Пражского Града".

Кроме этого, с 9 по 11 февраля посетителей музея ждут специальные экскурсии по экспозиции и выставкам, мастер-классы по исторической каллиграфии, вышивке, росписи по фарфору, квест по экспозиции музея, запланированы праздничный концерт и кинопоказ в сопровождении живой музыки.

Для юных гостей покажут интерактивный спектакль "Ромео и Джульетта" в технике средневекового кукольного театра, а в залах экспозиции посетителей будут встречать реконструкторы, которые продемонстрируют публике исторические костюмы, оружие и расскажут о культуре разных эпох.

В Музее Отечественной войны 1812 года гости смогут посетить обзорные и тематические экскурсии, а в Покровском соборе -послушать духовные песнопения.

Теги: Москва
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