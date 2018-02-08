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Культура

В петербургском Музее соцбыта выставили джинсы Михалкова, Шнурова и Бродского

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В петербургском Музее социалистического быта в четверг открывается выставка "Джинсы как культ".

Как сообщают в музее, самым ярким экспонатом выставки станет джинсовая куртка поэта Иосифа Бродского, которую он в начале 80-х передал молодому московскому поэту Юрию Кублановскому.

"Более трехсот известных людей (музыканты, актеры, писатели, политики, кинорежиссеры) поддержали идею проведения данной выставки: в экспозиции будут представлены видавшие виды джинсы с написанными на них эмоциями дарителей", - отмечают в музее.

В частности, свои старые джинсы музею передал музыкант Алексей Кортнев.

На экспозиции можно будет увидеть рядом имена очень известных людей. Среди них Илья Лагутенко, Никита Михалков, Олег Гаркуша, Владимир Мединский, Сергей Шнуров, протоиерей Владимир Соколов, Диана Арбенина, Михаил Шемякин, Андрей Бильжо, Земфира, Роза Рымбаева, Noize MC, Удо Диркшнайдер и многие другие

Атмосферу времени воссоздадут с помощью виниловых дисков, коллекции самодельных электрогитар, образцов модной одежды и обуви 80-х, например, моделями кед и кроссовок периода олимпиады 1980 года.

Теги: Петербург
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