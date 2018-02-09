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Культура

Ушел из жизни актер и исполнитель цыганских романсов Дмитрий Бузылев

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Скончался заслуженный артист России, актер Дмитрий Бузылев, сообщает сайт Союза кинематографистов РФ в пятницу.

"7 февраля на 62-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино, поэт, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов, заслуженный артист России Дмитрий Михайлович Бузылев", - говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов назвали актера "истинным хранителем цыганской народной культуры". "Песни, написанные и исполненные Бузылевым, "Твои глаза зеленые", "Песня цыган Сибири", "Ой, да не будите", стали поистине народными", - отмечается в сообщении.

Прощание с артистом состоится 11 февраля. Гражданская панихида пройдет в 11:00 в конференц-зале Дома кино, отпевание и захоронение планируется совершить на Пыхтинском кладбище.

Бузылев известен ролями в фильмах "Табор уходит в небо", "Жестокий романс", "Сибириада", "Очи черные", "Мужики" и других.

Теги: Дмитрий Бузылев
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