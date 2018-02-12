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Культура

Умер актер Дмитрий Соловьев

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В возрасте 43 лет скончался актер Дмитрий Соловьев, сообщает сайт Союза кинематографистов РФ.

"На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьева Дмитрия Сергеевича", - говорится в сообщении.

Актер сыграл главные роли в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст", которые снял его отец - кинорежиссер Сергей Соловьев. Соловьев также являлся соавтором сценария "Нежного возраста" и продюсером еще одной картины отца "Ке-ды" .

Прощание с актером состоится 14 февраля в 10.30 в Храме Иоанна Богослова на Бронной (Богословский переулок, 4).

Соловьев родился 6 октября 1974 года в семье режиссера Сергея Соловьева и актрисы Марианны Кушнеровой.

Теги: Дмитрий Соловьев, Сергей Соловьев
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