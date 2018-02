Portugal. The Man выступят с концертом в Москве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская группа Portugal. The Man, авторы хита Feel it Still, этим летом дадут свой первый концерт в России, который пройдет в Москве.

Обладатели премии Grammy, лидеры экспериментальной поп-музыки, Portugal. The Man не имеют никакого отношения к Португалии. Это американская инди-рок- группа, основанная на Аляске и базирующаяся в Портленде, названная так потому что, по словам вокалиста Джона Гурли, "слово "Portugal" круто звучит".

В России Portugal. The Man презентуют свой новый альбом Woodstock.

"Интересно, что с момента выхода предыдущего альбома в 2013 году музыканты работали над альбомом Gloomin + Doomin, однако, по их собственному признанию, результатом стала "тонна обособленных песен, которые не звучали вместе(...). И вот однажды (солист) Джон Гурли нашел у своего отца билет на фестиваль Вудсток-69, и ему пришло в голову, что это та самая идея, вокруг которой нужно строить новый альбом", - рассказали организаторы концерта, отметив, что "группе пришлось сильно постараться, чтобы довести концепцию "Я молодой парень, и я хочу тусоваться!" до ума".

Концерт Portugal. The Man пройдет 18 июля в Crocus City Hall в Москве.