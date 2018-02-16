Культура

"Остров псов": здесь пропадают такие мальчонки

На Берлинском кинофестивале прошла премьера мультфильма Уэса Андерсона "Остров псов"

"Остров псов": здесь пропадают такие мальчонки
Кадр из мультфильма "Остров псов"
Фото: официальный сайт Берлинского кинофестиваля/Twentieth Century Fox

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Германии открылся Берлинский кинофестиваль - впервые в его истории мультфильмом, новой работой американского режиссера Уэса Андерсона "Остров псов", которая весной выйдет в прокат в России.

В недалеком будущем в японском городе Мегасаки всем управляет мэр Кобаяши, который любит кошек и терпеть не может собак. Под предлогом борьбы с собачьим гриппом и "антисантирией" он отправляет всех псов на остров, где складируется мусор. Первым депортируют питомца приемного племянника мэра Атари, который вскоре отправляется за своей собакой. На острове он встречает банду псов: Рекса (его озвучивает Эдвард Нортон), Босса (Билл Мюррей), Шефа (Брайан Крэнстон), Дюка (Джефф Голдблюм), Кинга и их предводителя, дворнягу Шефа (Брайан Крэнстон). Вместе они по мусорным берегам, через токсичные реки отправляются на поиски Спотса.

Фильмы Уэса Андерсона известны визуальной изобретательностью: его замысловатый, кукольно-гуттаперчевый стиль позволяет узнать их с одного кадра. И "Остров собак" - как и первый мультфильм Андерсона "Бесподобный мистер Фокс" - это шедевр этой эстетики. Это кукольная, а не компьютерная анимация, чуть старомодная и оттого еще более очаровательная, хранит тепло тех людей, которые ее создали: каждое облако, клок шерсти и веснушка сделаны с таким остроумием и любовью, что вызывают какую-то огромную радость.

Андерсон – мастер комедии положений, ситуативной шутки, даже гэга - в очередной раз проявил это талант: в фильме огромное количество блистательных, искрометных моментов, и немалый хронометраж - два с лишним часа - совершенно не ощущается. Визуальной замысловатости соответствует и композиционная: у фильма есть пролог и несколько флэшбеков, рассказанных с большим юмором (конец отступления).

И то, что было так заметно на церемонии открытия фестиваля в Берлине: у картины блистательный актерский состав. Каждую собаку озвучивает какая-то суперзвезда из постоянных актеров Андерсона (и просто одни из лучших людей в мире) – в том числе Скарлетт Йоханссон, Грета Гервиг, Йоко Оно, Харви Кейтеля и Тильда Суинтон - смотреть фильм нужно в оригинале, иначе исчезнет половина его обаяния. Со звуком связано и ноухау Андерсона: поскольку действие происходит в Японии, все главные герои говорят по-японски – и какого-либо перевода не прилагается (о чем сожалеют и некоторые не говорящие по-японски герои фильма), кроме того, который озвучивает телевизионная синхронная переводчица.

"Остров псов" Андерсона напитан чудесное, инфантильное радостное мироощущением, это кино остроумное и доброе, какое редко бывает, - хотя какое еще могло получится у такой великолепной команды, как его создатели.

Теги: Берлинский кинофестиваль
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Алексей Герман-младший: западные люди в России ничего не понимаютАлексей Герман-младший: западные люди в России ничего не понимают
Режиссер накануне премьеры "Довлатова" в Берлине рассказал о том, как создавалась картина, запретах в киноискусстве и цензуре в миреПодробнее
В Германии стартовал международный кинофестиваль БерлиналеВ Германии стартовал международный кинофестиваль Берлинале
Фильмом открытия стал "Остров собак" Уэса АндерсонаПодробнее
Portugal. The Man выступят с концертом в МосквеPortugal. The Man выступят с концертом в Москве
Подробнее
"Призрачная нить": узелок завяжется"Призрачная нить": узелок завяжется
На экраны в России выходит новый фильм Пола Томаса Андерсона, после которого Дэниэл Дэй-Льюис завершил свою актерскую карьеруПодробнее
В Минкультуры объяснили выбор даты начала российского проката новых "Мстителей"В Минкультуры объяснили выбор даты начала российского проката новых "Мстителей"
В ведомстве подчеркнули, что дату не переносили, а утвердили заранееПодробнее
Нью-Йорк будет судиться с компанией ВайнштейнаНью-Йорк будет судиться с компанией Вайнштейна
Студию обвинят в неспособности защитить сотрудников от домогательствПодробнее
Роль Виктора Цоя в фильме Серебренникова исполнил корейский актер Тео ЮРоль Виктора Цоя в фильме Серебренникова исполнил корейский актер Тео Ю
Музыкант Рома Зверь сыграл Майка Науменко, актриса Ирина Старшенбаум исполнила роль его женыПодробнее
"Колесо чудес": "Титаник" семейного счастья идет ко дну"Колесо чудес": "Титаник" семейного счастья идет ко дну
На экраны вышел новый фильм Вуди Аллена с Кейт Уинслет и Джастином Тимберлейком в главных роляхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 февраля6 фото
16 февраля
Фотохроника 16 февраля
Лучшие фото недели10 фото
16 февраля
Лучшие фото недели
Празднование Нового года по лунному календарю9 фото
16 февраля
Празднование Нового года по лунному календарю
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГалицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеВ РоссииПрокурор попросил приговорить авторитета Шакро Молодого к 10 годам колонии В РоссииВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию ПутинаСпортСборная России по хоккею забросила восемь шайб в ворота Словении на ОИЭкономикаЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валютВ РоссииУкраинец осужден в Крыму на 6,5 лет за подготовку диверсий в 2016 году

Девять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в субботу

На Украине в Закарпатье снесли две частные наблюдательные вышки

Угроза жизни есть для пострадавшего в крупной автоаварии в Крыму

В Черное море вошел наносивший в апреле прошлого года удар по Сирии ракетный эсминец ВМС США

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-западе Мексики

В "Ленэнерго" рассказали о причине сбоев работы соцсети "ВКонтакте"

Российские медики приготовились защитить олимпийцев от вирусов

Британский ракетный эсминец покинул Черное море

Губернатор Флориды призвал директора ФБР уйти в отставку

Решения минюста США назвали "незначительной частью расследования"

Трамп прокомментировал обвинения россиян во вмешательстве в выборы

Первый вице-спикер Рады опроверг информацию о намерениях Киева обменять Сенцова и Сущенко на Баранова и Одинцова

ФАС разрешила Ростелекому купить разработчика ОС Sailfish у Григория Березкина

Лавров оценил работу зоны деэскалации в Сирии

США обвинили россиян в организации демонстраций перед выборами 2016 года

В Эфиопии объявлено чрезвычайное положение

"Остров псов": здесь пропадают такие мальчонки

"Остров псов": здесь пропадают такие мальчонкиНа Берлинском кинофестивале прошла премьера мультфильма Уэса Андерсона "Остров псов" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Фигурное катание04:00Мужчины, одиночное катание, Произвольная программа
Хоккей с шайбой06:10Женщины, Россия - Швейцария, Четвертьфиналы
Лыжные гонки12:30Женщины, 4х5 км, эстафета, Финал
Биатлон14:15Женщины, 12.5 км, масс-старт, Финал
Хоккей с шайбой15:10Мужчины, США - Россия, Группа В
Шорт-трек16:24Мужчины, 1000 м, Финалы
Шорт-трек16:09Женщины, 1500 м, Финалы