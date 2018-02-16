"Остров псов": здесь пропадают такие мальчонки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Германии открылся Берлинский кинофестиваль - впервые в его истории мультфильмом, новой работой американского режиссера Уэса Андерсона "Остров псов", которая весной выйдет в прокат в России.

В недалеком будущем в японском городе Мегасаки всем управляет мэр Кобаяши, который любит кошек и терпеть не может собак. Под предлогом борьбы с собачьим гриппом и "антисантирией" он отправляет всех псов на остров, где складируется мусор. Первым депортируют питомца приемного племянника мэра Атари, который вскоре отправляется за своей собакой. На острове он встречает банду псов: Рекса (его озвучивает Эдвард Нортон), Босса (Билл Мюррей), Шефа (Брайан Крэнстон), Дюка (Джефф Голдблюм), Кинга и их предводителя, дворнягу Шефа (Брайан Крэнстон). Вместе они по мусорным берегам, через токсичные реки отправляются на поиски Спотса.

Фильмы Уэса Андерсона известны визуальной изобретательностью: его замысловатый, кукольно-гуттаперчевый стиль позволяет узнать их с одного кадра. И "Остров собак" - как и первый мультфильм Андерсона "Бесподобный мистер Фокс" - это шедевр этой эстетики. Это кукольная, а не компьютерная анимация, чуть старомодная и оттого еще более очаровательная, хранит тепло тех людей, которые ее создали: каждое облако, клок шерсти и веснушка сделаны с таким остроумием и любовью, что вызывают какую-то огромную радость.

Андерсон – мастер комедии положений, ситуативной шутки, даже гэга - в очередной раз проявил это талант: в фильме огромное количество блистательных, искрометных моментов, и немалый хронометраж - два с лишним часа - совершенно не ощущается. Визуальной замысловатости соответствует и композиционная: у фильма есть пролог и несколько флэшбеков, рассказанных с большим юмором (конец отступления).

И то, что было так заметно на церемонии открытия фестиваля в Берлине: у картины блистательный актерский состав. Каждую собаку озвучивает какая-то суперзвезда из постоянных актеров Андерсона (и просто одни из лучших людей в мире) – в том числе Скарлетт Йоханссон, Грета Гервиг, Йоко Оно, Харви Кейтеля и Тильда Суинтон - смотреть фильм нужно в оригинале, иначе исчезнет половина его обаяния. Со звуком связано и ноухау Андерсона: поскольку действие происходит в Японии, все главные герои говорят по-японски – и какого-либо перевода не прилагается (о чем сожалеют и некоторые не говорящие по-японски герои фильма), кроме того, который озвучивает телевизионная синхронная переводчица.

"Остров псов" Андерсона напитан чудесное, инфантильное радостное мироощущением, это кино остроумное и доброе, какое редко бывает, - хотя какое еще могло получится у такой великолепной команды, как его создатели.