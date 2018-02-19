Главные новости
В РоссииПрезидент РФ подписал пакет законов об амнистии капиталовВ РоссииЗадержанного совладельца "дочки" Газпрома заподозрили в организации убийстваВ РоссииЗаочный арест информатора ВАДА Родченкова признан законным
Культура

Путешествие супергероев в древний Китай

Художник Джеки Цай привез в Москву выставку-фантазию о диалоге Запада и Востока "Отправь меня на Луну"

Путешествие супергероев в древний Китай
Фото предоставлено пресс-службой

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Одним из главных событий программы Китайского Нового года в Москве стала персональная выставка лондонского художника китайского происхождения Джеки Цая "Отправь меня на Луну", которая открылась в Московском музее современного искусства.

В работах автора элементы поп-арта в духе Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна сочетаются с традиционными китайскими мотивами, а образы из знаменитых комиксов Marvel и DC Comics воспроизводятся с помощью техник, история которых насчитывает тысячи лет.

Поездку в Москву Цай приурочил к работе над инсталляциями для ГУМа, где проходит фестиваль в честь Китайского Нового года. Как рассказали в музее, он лично занимался и обустройством экспозиции своей первой в России персональной выставки.

Черепа в цвету

Известность молодому Цаю, тогда еще практиканту, принесло сотрудничество с модным домом Alexander McQueen, для которого он создал принт украшенного цветами черепа. Зловещий символ скоротечности человеческой жизни с легкой руки Цая приобрел новое значение, суть которого – в возрождении из пепла, возможности начать все сначала. Эстетику увядания художник подчеркивает в духе традиционных для китайской живописи цветочных переплетений.

В дальнейшем Цай развивал эту идею, и привез в Москву плоды своих экспериментов: в первом зале посетителей встречает серия из трех работ под общим названием "Увядающая красота". Две из них – "Киноварный свет" и "Целующиеся" - сохраняют яркие цветочные мотивы, однако Цай дополняет экспозицию и графичной голограммой "Череп-святилище", на которой в узнаваемый силуэт вписаны элементы католической архитектуры.

Фото предоставлено пресс-службой

Встреча Запада с Востоком

Лейтмотивом выставки Цая, родившегося в Шанхае, но после окончания Китайской Академии художеств перебравшегося в Лондон, стал диалог западной и восточной культур. Его участниками в окружении классических пейзажей оказываются персонажи китайских мифов и супергерои со страниц известных комиксов – Человек-Паук, Супермен, Чудо-женщина, Капитан Америка и другие.

Восток на полотнах художника порой предстает не самой гостеприимной средой для героев западной культуры: то они становятся растерянными беженцами, оставившими родные края в руинах и ищущими спасения у китайских мудрецов ("Приветствие беженцам"), а то и вовсе оказываются беспомощными марионетками в руках китайского кукольника ("Куклы").

Американский художник Роберт Раушенберг (1925-2008) в 1982 году посетил Китай, и впоследствии создал несколько работ, объединяющих элементы западной и восточной культуры. Так, для серии коллажей "Семь иероглифов" автор использовал вырезки из плакатов, найденных им в Шанхае, а также бумагу ручной работы и шелк. Выставки работ по мотивам путешествия в Китай прошли в Пекине и Лхасе в 1985 году.

Художник с не меньшей иронией рассуждает и о проникновении западной культуры на Восток вопреки различиям в политическом строе. На картине "Выход на пенсию" дедушка-китаец в костюме Супермена добродушно наблюдает за детьми, играющими в "Монополию" и бегающими, разбрасывая купюры. Чудо-женщина на полотне "Танцующая на шесте" самозабвенно кружится в танце перед толпой китайских зрителей.

Цай в своих фантазиях о диалоге Запада с Востоком не ограничивается лишь сюжетом, ситуационными встречами китайских мифологических персонажей и западных супергероев. Он обращается и к традиционным китайским техникам, в том числе к резьбе по лаку, благодаря которой комиксам со свойственной им четкостью силуэтов придается дополнительный объем. В современном Китае лишь около двадцати мастеров сохраняют традиции резьбы по лаку, на создание одного предмета искусства могут уходить месяцы, а то и годы.

Несколько картин, среди которых "Эротический сон Красной комнаты" и "Измена Востоку", созданы с помощью трафаретной печати. Это одновременно и дань уважения китайским корням технологии шелкографии, и своеобразный реверанс в адрес легенды поп-арта Энди Уорхола, который одним из первых начал использовать трафаретную печать для создания картин. Опробовал художник и сучжоускую вышивку, техника которой зародилась в Китае около двух тысяч лет назад.

Сам Цай в различных интервью рассказывал, что старается привлечь внимание китайских художников к забытым после культурной революции ремеслам и показать им пример того, как можно вписать старинные техники в контекст современного искусства.

Подарок Москве

На выставке представлены и две работы, которые Цай подготовил специально для России. На картине "Балерина" замершая в балетном па девушка парит над одним из куполов Храма Василия Блаженного, рядом с которым гармонично соседствуют башни китайских пагод, а полотно "Акробат" адресует зрителей к знаменитому китайскому цирку.

Фото предоставлено пресс-службой

Ряд привычных, пожалуй, для всего мира символов российской культуры – матрешек и маковок церквей – Цай на своих полотнах дополняет фигурками из "Тетриса". Эта игра пользовалась в Китае большой популярностью и, по признанию художника, ассоциируется у него с Россией.

Выставка "Отправь меня на Луну" в Музее современного искусства будет открыта до 11 марта.

Теги: Джеки Цай, ММОМА
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
"Довлатов": писатель в резервации"Довлатов": писатель в резервации
На Берлинском кинофестивале прошла мировая премьера фильма Алексея Германа-младшегоПодробнее
В Лондоне назвали лауреатов кинопремии BAFTAВ Лондоне назвали лауреатов кинопремии BAFTA
Лучшим фильмом стала картина Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"Подробнее
"Остров псов": здесь пропадают такие мальчонки"Остров псов": здесь пропадают такие мальчонки
На Берлинском кинофестивале прошла премьера мультфильма Уэса Андерсона "Остров псов"Подробнее
Алексей Герман-младший: западные люди в России ничего не понимаютАлексей Герман-младший: западные люди в России ничего не понимают
Режиссер накануне премьеры "Довлатова" в Берлине рассказал о том, как создавалась картина, запретах в киноискусстве и цензуре в миреПодробнее
В Германии стартовал международный кинофестиваль БерлиналеВ Германии стартовал международный кинофестиваль Берлинале
Фильмом открытия стал "Остров собак" Уэса АндерсонаПодробнее
Portugal. The Man выступят с концертом в МосквеPortugal. The Man выступят с концертом в Москве
Подробнее
"Призрачная нить": узелок завяжется"Призрачная нить": узелок завяжется
На экраны в России выходит новый фильм Пола Томаса Андерсона, после которого Дэниэл Дэй-Льюис завершил свою актерскую карьеруПодробнее
В Минкультуры объяснили выбор даты начала российского проката новых "Мстителей"В Минкультуры объяснили выбор даты начала российского проката новых "Мстителей"
В ведомстве подчеркнули, что дату не переносили, а утвердили заранееПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 февраля6 фото
19 февраля
Фотохроника 19 февраля
Празднование Масленицы в России9 фото
19 февраля
Празднование Масленицы в России
Лучшие фото недели10 фото
16 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПрезидент РФ подписал пакет законов об амнистии капиталовВ РоссииЗадержанного совладельца "дочки" Газпрома заподозрили в организации убийстваВ РоссииЗаочный арест информатора ВАДА Родченкова признан законнымВ РоссииВ КПРФ опровергли сообщения о вступлении Грудинина в партиюВ РоссииМать ребенка полковника Захарченко потребовала 3 млн руб. за незаконное уголовное преследованиеВ РоссииПрокуратура проверит данные о профподготовке пилота разбившегося Ан-148

Олимпийский онлайн. День 12-й

Олимпийский онлайн. День 12-йВ очередной соревновательный день Игр-2018 будет разыграно пять комплектов наград Подробнее

Курдские ополченцы опровергли сообщения о соглашении с правительством Сирии о военной помощи в Африне

Пять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 во вторник

Полицейского из Лондона обвинили в воровстве печенья

Нигерийские школьницы спаслись от террористов "Боко Харам"

Туман остановил переправу в Крым

Прокуратура пресекла несогласованные проверки резидентов ТОР на Сахалине

Киев и Донбасс договорились развести силы под станицей Луганской

"Первый канал" опроверг информацию об уходе Екатерины Андреевой из программы "Время"

Стрела башенного крана упала на стройплощадке в Волгограде

Евросоюз призвал принять срочные меры в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии

Трамп обвинил Обаму в бездействии в отношении "российского вмешательства" в выборы

Замглавы МИД Украины выступила против участия Белоруссии в миротворческой миссии в Донбассе

Священник призвал обратить внимание на ранение двух мусульман при защите православных в Кизляре

В Москве убит шансонье Петр Гара

Песков подтвердил встречу Путина, Эрдогана и Рухани

Фигурка Швейка похищена в Одессе с фасада пивной на Дерибасовской

Житель Грузии попросил в церкви отпущения грехов и оставил гранату

"Луч-Энергия" стал первым финалистом Кубка Футбольной национальной лиги

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Фигурное катание04:00Микст, танцы на льду, Произвольный танец
Фристайл04:30Женщины, хаф-пайп, Финалы
Шорт-трек13:00Женщины, 3000 м, эстафета, Финалы
Биатлон14:15Микст, смешанная эстафета, Финал
Лыжное двоеборье15:45Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км, Лыжная гонка 10 км (Финал)