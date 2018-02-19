Путешествие супергероев в древний Китай

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Одним из главных событий программы Китайского Нового года в Москве стала персональная выставка лондонского художника китайского происхождения Джеки Цая "Отправь меня на Луну", которая открылась в Московском музее современного искусства.

В работах автора элементы поп-арта в духе Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна сочетаются с традиционными китайскими мотивами, а образы из знаменитых комиксов Marvel и DC Comics воспроизводятся с помощью техник, история которых насчитывает тысячи лет.

Поездку в Москву Цай приурочил к работе над инсталляциями для ГУМа, где проходит фестиваль в честь Китайского Нового года. Как рассказали в музее, он лично занимался и обустройством экспозиции своей первой в России персональной выставки.

Черепа в цвету

Известность молодому Цаю, тогда еще практиканту, принесло сотрудничество с модным домом Alexander McQueen, для которого он создал принт украшенного цветами черепа. Зловещий символ скоротечности человеческой жизни с легкой руки Цая приобрел новое значение, суть которого – в возрождении из пепла, возможности начать все сначала. Эстетику увядания художник подчеркивает в духе традиционных для китайской живописи цветочных переплетений.

В дальнейшем Цай развивал эту идею, и привез в Москву плоды своих экспериментов: в первом зале посетителей встречает серия из трех работ под общим названием "Увядающая красота". Две из них – "Киноварный свет" и "Целующиеся" - сохраняют яркие цветочные мотивы, однако Цай дополняет экспозицию и графичной голограммой "Череп-святилище", на которой в узнаваемый силуэт вписаны элементы католической архитектуры.

Фото предоставлено пресс-службой

Встреча Запада с Востоком

Лейтмотивом выставки Цая, родившегося в Шанхае, но после окончания Китайской Академии художеств перебравшегося в Лондон, стал диалог западной и восточной культур. Его участниками в окружении классических пейзажей оказываются персонажи китайских мифов и супергерои со страниц известных комиксов – Человек-Паук, Супермен, Чудо-женщина, Капитан Америка и другие.

Восток на полотнах художника порой предстает не самой гостеприимной средой для героев западной культуры: то они становятся растерянными беженцами, оставившими родные края в руинах и ищущими спасения у китайских мудрецов ("Приветствие беженцам"), а то и вовсе оказываются беспомощными марионетками в руках китайского кукольника ("Куклы").

Американский художник Роберт Раушенберг (1925-2008) в 1982 году посетил Китай, и впоследствии создал несколько работ, объединяющих элементы западной и восточной культуры. Так, для серии коллажей "Семь иероглифов" автор использовал вырезки из плакатов, найденных им в Шанхае, а также бумагу ручной работы и шелк. Выставки работ по мотивам путешествия в Китай прошли в Пекине и Лхасе в 1985 году.

Художник с не меньшей иронией рассуждает и о проникновении западной культуры на Восток вопреки различиям в политическом строе. На картине "Выход на пенсию" дедушка-китаец в костюме Супермена добродушно наблюдает за детьми, играющими в "Монополию" и бегающими, разбрасывая купюры. Чудо-женщина на полотне "Танцующая на шесте" самозабвенно кружится в танце перед толпой китайских зрителей.

Цай в своих фантазиях о диалоге Запада с Востоком не ограничивается лишь сюжетом, ситуационными встречами китайских мифологических персонажей и западных супергероев. Он обращается и к традиционным китайским техникам, в том числе к резьбе по лаку, благодаря которой комиксам со свойственной им четкостью силуэтов придается дополнительный объем. В современном Китае лишь около двадцати мастеров сохраняют традиции резьбы по лаку, на создание одного предмета искусства могут уходить месяцы, а то и годы.

Несколько картин, среди которых "Эротический сон Красной комнаты" и "Измена Востоку", созданы с помощью трафаретной печати. Это одновременно и дань уважения китайским корням технологии шелкографии, и своеобразный реверанс в адрес легенды поп-арта Энди Уорхола, который одним из первых начал использовать трафаретную печать для создания картин. Опробовал художник и сучжоускую вышивку, техника которой зародилась в Китае около двух тысяч лет назад.

Сам Цай в различных интервью рассказывал, что старается привлечь внимание китайских художников к забытым после культурной революции ремеслам и показать им пример того, как можно вписать старинные техники в контекст современного искусства.

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На выставке представлены и две работы, которые Цай подготовил специально для России. На картине "Балерина" замершая в балетном па девушка парит над одним из куполов Храма Василия Блаженного, рядом с которым гармонично соседствуют башни китайских пагод, а полотно "Акробат" адресует зрителей к знаменитому китайскому цирку.

Фото предоставлено пресс-службой

Ряд привычных, пожалуй, для всего мира символов российской культуры – матрешек и маковок церквей – Цай на своих полотнах дополняет фигурками из "Тетриса". Эта игра пользовалась в Китае большой популярностью и, по признанию художника, ассоциируется у него с Россией.

Выставка "Отправь меня на Луну" в Музее современного искусства будет открыта до 11 марта.