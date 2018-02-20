Культура

Экс-барабанщик группы "Черный кофе" Черняков найден мертвым в Брянске

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Барабанщика Сергея Чернякова, в прошлом игравшего в ВИА "Лейся песня" и рок-группе "Черный кофе", нашли мертвым в его квартире в Бежицком районе Брянска, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по Брянской области.

По словам собеседника агентства, тело 58 летнего музыканта в понедельник обнаружили соседи, заглянувшие в открытую дверь его квартиры. На место выехала следственно-оперативная группа.

"Пока оснований для возбуждения уголовного дела нет. Скорее всего, криминала в смерти Чернякова нет, но точные ее причины устанавливаются, проводятся необходимые экспертизы", - отметил представитель следственного управления.

Между тем, местные СМИ со ссылкой на неофициальные источники пишут о том, что на теле и голове музыканта обнаружены травмы.

Свой творческий путь Черняков начал в середине 1970-х годов. Окончил Брянское музыкальное училище по классу ударных инструментов. Первый профессиональный коллектив - ВИА "Стожары" (1975-1977). После службы в армии он попадает в коллектив ВИА "Романтики". Наибольшую популярность получил в 1980-е годы вначале как участник ВИА " Лейся песня", затем - группы "Черный кофе". Согласно опросам, Черняков был одним из лучших барабанщиком СССР.

В 2004 году Черняков создает свой сольный проект "Черняков band", коллектив исполняет инструментальную музыку. В 2007 году он появляется на рок-сцене в составе группы Игоря Куприянова, в этом и в последующие годы он активно участвует в крупных рок-фестивалях, ведет концертную и преподавательскую деятельность в Брянске.

Теги: музыка, Черный кофе, Сергей Черняков
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