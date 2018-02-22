Культура

"Секретное досье": Post сдал

В прокат вышел новый фильм Стивена Спилберга, номинированный на главный "Оскар"

"Секретное досье": Post сдал
Кадр из фильма "Секретное досье"
Фото: официальный сайт фильма

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На российские экраны выходит новый фильм Стивена Спилберга "Секретное досье", в котором журналисты The Washington Post в исполнении Мэрил Стрип и Тома Хэнкса раскрывают правду о войне во Вьетнаме.

В 1971 году, когда военные действия уже идут на убыль, американские журналисты узнают о проведенном по заказу бывшего министра обороны Роберта Макнамары (невероятно похожий на него Брюс Гринвуд) исследовании конфликта. В частности, в докладе говорится о том, что руководство США (включая президентов Кеннеди, Джонсона и Никсона) давно знало о невозможности выиграть войну, но врало общественности об успехах и продолжало посылать солдат во Вьетнам. Когда The New York Times публикует часть документов, суд запрещает выпуск газеты за разглашение гостайны. Перед журналистами (Том Хэнкс, Боб Оденкёрк, Кэрри Кун) конкурирующей The Washington Post, которая пытается выйти из кризиса, встает выбор: публиковать расследование, рискнув вложениями инвесторов и возможно своей свободой, или нет. И это решение должна принять издатель Кэтрин Грэм (Мэрил Стрип).

"Секретное досье" (в оригинале - The Post, как коротко называют The Washington Post), как ни крути – кино очень американское, с соответствующими реалиями, и из-за этого смотреть его подчас сложно. С другой стороны, не требует культурного перевода главная идея фильма: контроль СМИ за властями как принцип функционирования свободного общества, иллюстрация работы демократии – категории, которую США по сути приватизировали.

История The Post – это очень спилберговский материал: на экране отважные люди, которые по-человечески боятся, но в нужный момент оказываются готовы броситься на амбразуру. Вместе с тем это кино и очень актуальное: главная героиня (Стрип за эту роль получила 21-ю номинацию на "Оскар") – женщина в "мужском мире", и все окружающие ее мужчины пытаются наставить ее на путь истинный, чтобы она не наделала ошибок. На этом материале проявляется все мастерство Спилберга: самые захватывающие сцены в фильме – споры в комнатах и кабинетах, где все баталии происходят на словах.

"Секретное досье" на выходе - это образчик большого голливудского кино, которое доказывает: патриотизм – это не слепая любовь к властям, но гордость за тех, кто готов указать им на их ошибки.

Теги: Секретное досье, кино
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