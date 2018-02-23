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Киноэксперименты и киноэкспериментаторы

Обзор опытов с киноформой, представленных на Берлинале

Киноэксперименты и киноэкспериментаторы
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Берлинале, как и любой другой крупный фестиваль, - еще и площадка для экспериментов (под них отведена специальная программа Forum). Тимур Бекмамбетов, например, привез сюда десктоп-триллер, а Стивен Содерберг - фильм, целиком снятый на айфон. Но это далеко не самые радикальные опыты с киноформой, представленные в Берлине.

"Время дьявола", Лав Диас (конкурс)

Прославленный филиппинский режиссер Лав Диас известен тем, что снимает длинные фильмы: показанная два года назад в Берлине "Колыбельная скорбной тайне" шла все восемь часов. Правда, победившая в том же году в Венеции "Женщина, которая ушла" - "всего" 3 часа 46 минут. Новый фильм режиссера "Время дьявола" тоже идет меньше четырех часов, критики даже шутили, что Диас снял короткий метр.

Во "Времени дьявола" рассказывается о начале 70-х на Филиппинах, когда власти ввели в стране военное положение, разрешили гражданским вооружаться и выполнять роль полиции для борьбы с повстанцами. В фильме показана одна из деревень, которая находятся под властью такой полиции. В нее волонтером приезжает молодой врач Лорена (Шаина Макдауа). В начале картины сообщается, что хотя это кино художественное, оно основано на реальных событиях: в результате злоупотреблений властью вооруженных объединений погибли и пострадали сотни человек.

Продолжительность – не единственная отличительная черта нового фильма Лав Диаса: во "Времени дьявола" все поют, что дало основания режиссеру говорить, что он снял антимюзикл. У этих песен, исполненных без музыкального сопровождения, очень простые тексты (в духе "посмотрите, это Мария, она мать / посмотрите, это Мария, ее сына убили / посмотрите, это Мария, она мать / посмотрите, как она страдает"). Но эта простота, практически примитивизм песен, вместе с минимальными средствами выразительности (черно-белое кино со снятыми с одной точки сценами по пять минут) создают очень поэтичное и в то же время очень сильное высказывание. Кто выжил, все благодарили – это как раз про фильмы Лав Диаса.

"Зеленый туман", Гай Мэддин, Эван Джонсон, Гален Джонсон (программа Forum)

Новая работа канадского киноэкспериментатора Гая Мэддина – это пересобранное из более чем 400 фильмов "Головокружение" Альфреда Хичкока. Кадрам из этого фильма, признанного авторитетным изданием Sight & Sound лучшей лентой всех времен и народов, подобраны аналоги из других работ кинематографа, от "Основного инстинкта" до клипа 'N Sync, действие которых происходило в Сан-Франциско. Над всем этим клубится загадочный зеленый туман, который появляется в "Головокружении" в знаменитой сцене в отеле.

"Зеленый туман" на первый взгляд кажется чистым опытом в кинематографии, техническим упражнением, но на поверку оказывается веселым и остроумным кино о кино. "Мы просто решили немного улучшить фильм Хичкока", - шутили о своей работе режиссеры.

Теги: Берлинале, кино, Время дьявола, Зеленый туман
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