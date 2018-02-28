Мединский предложил передать все усадьбы без музеев в частное владение

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что единственный способ возрождения русских усадеб - продажа или сдача их в аренду частным лицам.

"Усадебный мир России является национальным достоянием - как замки Шотландии, Германии. На мой взгляд, все усадьбы, кроме тех, где сейчас находятся государственные музеи, должны быть переданы частным владельцам - это единственный способ их возрождения. Сдаваться в аренду, а в идеале продаваться. Тогда возрождённая усадьба станет частью культурного ландшафта, как отреставрированные храмы", - сказал Мединский в среду на рабочей встрече с членами Ассоциации владельцев исторических усадеб.

Он отметил, что раньше усадьбы строились как место проживания владельца, передавались по наследству. "Поэтому в таком же формате они должны возвращаться в оборот, то есть как семейные владения", - сказал глава Минкультуры.

По словам Мединского, в настоящее время усадьба может быть "местом проживания людей, в это дело влюбленных, или стать частью разных форм туризма".

"Что касается налогов. Владелец должен тратить деньги не на налоги, а на содержание памятника", - добавил Мединский.

Чтобы возродить усадьбы, можно создать соответствующий туристический маршрут, Ассоциации владельцев целесообразно участвовать в зарубежных туристических выставках и привлекать турагентства, отметил министр.