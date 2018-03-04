Эстонию на Евровидении представит русская певица

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - На конкурсе песни "Евровидение-2018" Эстонию представит русская певица Элина Нечаева.

Она стала в субботу победителем отборочного конкурса Eesti Laul (Песня Эстонии), исполнив на итальянском языке песню "La forza" эстонского композитора Михкеля Маттисена. Авторы слов музыкального произведения Элина Нечаева и Ксения Кочукова

Как рассказала победительница после конкурса, "эта песня - симбиоз оперного вокала и электронной музыки".

"Евровидение 2018" в этом году пройдут в Португалии. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал - 12 мая.