Культура

Эстонию на Евровидении представит русская певица

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - На конкурсе песни "Евровидение-2018" Эстонию представит русская певица Элина Нечаева.

Она стала в субботу победителем отборочного конкурса Eesti Laul (Песня Эстонии), исполнив на итальянском языке песню "La forza" эстонского композитора Михкеля Маттисена. Авторы слов музыкального произведения Элина Нечаева и Ксения Кочукова

Как рассказала победительница после конкурса, "эта песня - симбиоз оперного вокала и электронной музыки".

"Евровидение 2018" в этом году пройдут в Португалии. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал - 12 мая.

Теги: Евровидение, Эстония, Элина Нечаева
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
"Эмоджи фильм" признали худшей картиной 2017 года"Эмоджи фильм" признали худшей картиной 2017 года
Том Круз получил "Золотую малину" как худший актерПодробнее
Номинанты на "Оскар" одним предложениемНоминанты на "Оскар" одним предложением
Самое лаконичное описание картин, выдвинутых на "Оскар" в категории "Лучший фильм"Подробнее
Новая серия "Простоквашино" выйдет в апрелеНовая серия "Простоквашино" выйдет в апреле
"Союзмультфильм" планирует выпуск в общей сложности 30 новых серий мультфильмаПодробнее
Получить "Оскар" дешевле всего оказалось за главную женскую рольПолучить "Оскар" дешевле всего оказалось за главную женскую роль
Дорогие фильмы получают "Оскары" за спецэффекты и звук, бюджетные - за сценарий и актерскую игру, подсчитали исследователиПодробнее
Директор Исаакиевского собора усомнился в его передаче РПЦДиректор Исаакиевского собора усомнился в его передаче РПЦ
Никаких изменений в статусе собора, который решили передать церкви, до сих пор нетПодробнее
Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля-2018Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля-2018
Показанные на Берлинале картины, которые "Интерфакс" советует не пропуститьПодробнее
Продюсерская компания братьев Вайнштейн подаст заявление о банкротствеПродюсерская компания братьев Вайнштейн подаст заявление о банкротстве
По данным СМИ, продажа компании экс-сотруднице администрации Обамы сорвалась из-за иска генпрокурора штата Нью-ЙоркПодробнее
Берлинале-2018: Заключение и послесловиеБерлинале-2018: Заключение и послесловие
"Интерфакс" подводит итоги кинофестиваляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 марта5 фото
02 марта
Фотохроника 2 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 4 мартаЭкономикаЕврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСВ РоссииИсточник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружияВ миреТрамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателяСпортНовые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМВ РоссииОлег Дерипаска получил паспорт Кипра

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 марта

Евросоюз не нашел перебоев в поставках газа из России, Минобороны РФ узнало о подготовке диверсии против гуманитарного конвоя в Сирии Подробнее

Трамп пригрозил обложить ввозимые в США европейские автомобили налогом

Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателя

Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателяПрезиденту США показалась интересной идея снять ограничение на количество сроков пребывания на посту Подробнее

Движение автобусов ограничено из-за метели в Хабаровском крае

Великобритания понесла миллиардный ущерб из-за непогоды

Минобороны РФ сообщило о готовящейся диверсии против конвоя ООН в Восточной Гуте

На Сахалине восстановили энергоснабжение после циклона

Один человек погиб в аварии под Казанью

Новые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМ

Новые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМФИФА примет окончательное решение в середине марта Подробнее

Мужчина выстрелил в себя рядом с Белым домом

В Италии стартуют выборы в обе палаты парламента

Россиянка завоевала серебро в прыжках с шестом на чемпионате мира

Эстонию на Евровидении представит русская певица

Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕС

Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСНафтогаз пытается изменить тарифы на транзит газа через территорию Украины Подробнее

Школы Ингушетии получат новые учебники по истории вместо изъятых из-за ошибок

Сильный взрыв дома в Льеже обошелся без жертв

Девять авиарейсов задержаны в ростовском аэропорту "Платов" из-за непогоды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru