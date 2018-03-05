Christie's выставит на торги "Шесть автопортретов" Энди Уорхола

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Шесть автопортретов" Энди Уорхола, работы Фрэнсиса Бэкона, Джексона Поллока выставят на торги Christie's "Послевоенное и современное искусство" 6 марта в Лондоне, сообщает аукционный дом.

"Вечерние торги "Послевоенное и современное искусство" пройдут 6 марта, завершая собой серию аукционов "Искусство ХХ века на Christie's", открывшуюся 20 февраля. Топ-лотом вечера станут "Шесть автопортретов" Энди Уорхола, созданные художником в 1987 году. Серия торгов "Искусство ХХ века на Christie's" завершится дневными торгами "Послевоенное и современное искусство", которые пройдут 7 марта", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Christie's.

"Шесть автопортретов" Уорхола представляют собой уникальную и целостную последовательность: мастер собрал шесть различных вариаций знаменитого снимка, на котором он изображен во взъерошенном седом парике, его лицо словно выплывает из темноты, расцвеченное всполохами розового, бледно-голубого, сиреневого, оранжевого, зеленого и кобальтового цвета.

Come to our King Street galleries to see works by #FrancisBacon or #LucioFontana ahead of our Post-War and Contemporary Art Evening Auction on 6 March. A lead highlight #AndyWarhol "s 'Six Self-portraits' is a rare masterpiece completed just months before his sudden death in 1987. pic.twitter.com/JAJuEzwIgG — Christie's (@ChristiesInc) 2 марта 2018 г.

Другая работа художника, "Рождение Венеры (по мотивам Боттичелли)", датируется 1984 годом и оценивается в 4,5 - 6,5 млн фунтов. Она относится к серии из шести крупномасштабных шелкографий художника, источником вдохновения для создания которых послужил одноимённый шедевр Сандро Боттичелли.

В рамках коллекции "Взгляд архитектора" будет выставлен "Три эскиза к портрету" кисти Фрэнсиса Бэкона. Работа является портретом Генриетты Мораэс, одной из муз художника, и несет на себе влияние творчества Пабло Пикассо. Произведение 1976 года оценивается в 10-15 млн фунтов. Представленный на аукционе экземпляр является последним из шести портретов Мораэс, написанных Бэконом в формате 14х12 дюймов. Первый портрет серии находится в собрании нью-йоркского музея MoMA.

Francis Outred, Head of our Post-War and Contemporary Art in London, discusses one of the highlights of the upcoming evening sale on 6 March, #FrancisBacon "s Three Studies for a Portrait, a small-scale triptych, which became Bacon"s signature composition https://t.co/t9sZFdNnD2 pic.twitter.com/mORMuX0sGu — Christie's (@ChristiesInc) 4 марта 2018 г.

Картина Джексона Поллока "No21, 1950", также выставляемая на торги, относится к периоду, считающемуся вершиной творчества художника, когда он работал в знаменитой технике разбрызгивания. Оценка полотна 1950 года - 10-15 млн фунтов.

Jackson Pollock - Number 21, 1949 #ArtBasel . Can it get any more exciting ....!! pic.twitter.com/S6twT7PTIN — Hilary Claire Frazer (@hcfzh) 15 июня 2016 г.

В аналогичную сумму оценивается картина Жана-Мишеля Баскии 1982 года. Центральным в ней является изображение короны, ставшее для художника своеобразным символом-подписью. Работа относится к серии произведений, отличительной особенностью которых являются выступающие края подрамника. Картина находилась в частной коллекции с 1990 года и обладает богатой выставочной историей. Похожие работы этого периода находятся в собраниях Музея американского искусства Уитни, Коллекции Менил в Хьюстоне и других музеев.

Помимо этого на продажу выставляется датируемая 1959 годом работа Альберто Бурри "Железо Т" (3-5 млн фунтов) и скульптура Томаса Шютте "Бронзовая женщина" (2002 год, 2-3 млн фунтов)