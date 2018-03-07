Юрий Бутусов покинул пост худрука театра им.Ленсовета

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Режиссер Юрий Бутусов сообщил об уходе с поста художественного руководителя театра им.Ленсовета.

"6 марта 2018 года председатель комитета по культуре Константин Эдуардович Сухенко подписал мое заявление об уходе, отказавшись выполнить те мои требования, без удовлетворения которых мое руководство театром превращается в фикцию", - говорится в письме Бутусова, опубликованном в Петербургском театральном журнале .

Как следует из открытого письма, причиной ухода Бутусова стала конфликтная ситуация, сложившаяся из-за того, что с ноября прошлого года в театре появилось два первых лица - худрук и директор (Валерий Градковский).

"Административно-менеджерская структура, действующая на данный момент в Театре им. Ленсовета, полностью обессмысливает мою работу на новом посту. К примеру, в театре отсутствуют такие подразделения, как гастрольный отдел, международный отдел, pr-отдел", - написал Бутусов.

По его словам, Градковский при поддержке комитета по культуре и северо-западного отделения Союза театральных деятелей блокировал все его инициативы и требовал и права, как у художественного руководителя.

"В данных обстоятельствах мое дальнейшее пребывание в должности художественного руководителя представляется мне не просто нецелесообразным, а невозможным и бессмысленным", - заключил Бутусов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по культуре, Бутусов с декабря находился в отпуске за свой счет для работы над постановкой в Дании, но накануне забрал свою трудовую книжку и написал заявление об увольнении с поста художественного руководителя театра им.Ленсовета. В комитете добавили, что он полностью покидает театр.

Юрий Бутусов - лауреат премий "Золотая маска", "Золотой софит", "Хрустальная турандот" и др. Поставил более 30 спектаклей в России и за границей. Он был назначен на должность художественного руководителя театра им.Ленсовета в ноябре 2017 года. С 1996 года он был режиссером театра.