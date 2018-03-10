Министр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила Ефремова

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов прокомментировал произошедшее на спектакле театра "Современник" в Самаре, когда актер Михаил Ефремов, как сообщали очевидцы, вышел на сцену нетрезывм.

"На спектакле я был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдёт способ извиниться перед самарской публикой", - написал Филиппов в своем фейсбуке.

Он констатировал, что с уважением относится к театру "Современник", хотя эта пьеса ему не понравилась.

Самарский министр также подчеркнул, что это коммерческий спектакль, к его организации региональный минкульт отношения не имел.

"Что касается ряда комментаторов, то вынужден заметить: в отличие от публики в зале пишущие самарские хамы ничуть не лучше выступающих московских, если даже они находятся в депутатском статусе", - заключил он.

Ранее в соцсетях появились сообщения самарцев, посетивших спекталь "Не становись чужим" театра "Современник" в Самарском театре оперы и балета, которые раскритиковали постановку, отметив неподобающее поведения актера.