Культура

Министр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила Ефремова

Сергей Филиппов сообщил, что был на спектакле "Современника", который вызвал возмущение зрителей

Министр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
Михаил Ефремов в спектакле "Не становись чужим"
Фото: ТАСС, Стоян Васев

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов прокомментировал произошедшее на спектакле театра "Современник" в Самаре, когда актер Михаил Ефремов, как сообщали очевидцы, вышел на сцену нетрезывм.

"На спектакле я был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдёт способ извиниться перед самарской публикой", - написал Филиппов в своем фейсбуке.

Он констатировал, что с уважением относится к театру "Современник", хотя эта пьеса ему не понравилась.

Самарский министр также подчеркнул, что это коммерческий спектакль, к его организации региональный минкульт отношения не имел.

"Что касается ряда комментаторов, то вынужден заметить: в отличие от публики в зале пишущие самарские хамы ничуть не лучше выступающих московских, если даже они находятся в депутатском статусе", - заключил он.

Ранее в соцсетях появились сообщения самарцев, посетивших спекталь "Не становись чужим" театра "Современник" в Самарском театре оперы и балета, которые раскритиковали постановку, отметив неподобающее поведения актера.

Теги: Самарская область, Михаил Ефремов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Юрий Бутусов покинул пост худрука театра им.ЛенсоветаЮрий Бутусов покинул пост худрука театра им.Ленсовета
По словам режиссера, новая система управления театром превращает его работу в фикциюПодробнее
Борис Гребенщиков перенес концерты на лето из-за болезниБорис Гребенщиков перенес концерты на лето из-за болезни
В начале марта музыкант был госпитализирован в ПетербургеПодробнее
У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"
Вора задержали, когда он позировал со статуэткой, выдавая ее за своюПодробнее
"Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды""Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды"
Большая победа Гильермо дель Торо, награды Гэри Олдмана и Фрэнсис МакДорманд и неотмеченная "Нелюбовь"Подробнее
"Форма воды" Гильермо дель Торо победила в главной номинации "Оскара""Форма воды" Гильермо дель Торо победила в главной номинации "Оскара"
Всего лента мексиканского режиссера получила четыре статуэткиПодробнее
Гэри Олдман получил "Оскар" за лучшую мужскую рольГэри Олдман получил "Оскар" за лучшую мужскую роль
Свою первую награду Американской киноакадемии актер получил за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена"Подробнее
"Нелюбовь" Звягинцева осталась без "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке"Нелюбовь" Звягинцева осталась без "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке
Награду в этой номинации получила чилийская кинокартинаПодробнее
Фильм "Икар" о допинг-скандале вокруг России получил "Оскар" как лучшая документальная лентаФильм "Икар" о допинг-скандале вокруг России получил "Оскар" как лучшая документальная лента
Авторы фильма посвятили награду бывшему руководителю Антидопингового центра в Москве Григорию РодченковуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин ответил на вопрос о помиловании НавальногоВ миреСМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловВ миреThe Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляВ РоссииПутин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракетВ миреАдвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"В миреThe FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из России

МИД Сирии предупредил о возможной инсценировке боевиками химатаки в Гуте

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"

Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона Подробнее

СМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файлов

СМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловПо их данным, кибератака привела к хищению документов по Brexit, переговоров ЕС с Украиной и Белоруссией Подробнее

Взрыв газа повредил один из подъездов пятиэтажки в Краснодаре

На бывшей промзоне ЗИЛ в Москве построят самую большую школу в России

Экипировку бойца "Ратник" дополнили ножом со сменными отвертками

Потерпевший бедствие в Финском заливе сухогруз доставили в Таллин

Перекрытую лавиной дорогу к 51 населенному пункту в Дагестане расчистили

Министр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила Ефремова

Министр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила ЕфремоваСергей Филиппов сообщил, что был на спектакле "Современника", который вызвал возмущение зрителей Подробнее

Лавина перекрыла дорогу трем селам Дагестана

Военные в марте получат первые истребители МиГ-35 для госиспытаний

Путин опроверг знакомство с Трампом до избрания того президентом США

НАТО наделило Украину статусом страны-аспиранта

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru