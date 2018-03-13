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Культура

Испанская певица Bebe вернется в Россию с единственным концертом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Спустя 5 лет известная испанская певица и актриса Bebe возвращается в Россию с единственным концертом и новой программой Cambio De Piel, которую ранее с успехом представила в Европе, в США и в Латинской Америке. Концерт состоится в Москве 20 апреля в клубе "Известия Hall", говорится в пресс-релизе организаторов.

Поклонники исполнительницы услышат песни из ее нового альбома Cambio De Piel, а также предыдущие хиты, среди которых La bicha, Ella, Malo, Siempre me quedará.

Cambio De Piel отличается от предыдущих работ исполнительницы, что связано с рождением дочери. "В нем (в альбоме) много света и радости, открытых мелодий. У слов появилась новая глубина, а в самой композиции появилось звучание фортепиано. Это новый этап жизни, в Cambio De Piel — мое новое лицо. Дети привносят в жизнь много радости, до этого была меланхолия", - признается Bebe.

Bebe - одна из самых именитых и популярных исполнительниц в Испании и в Латинской Америке. В России она также собирала аншлаги в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ее музыка разнообразна и сочетает в себе современные поп-ритмы, испанскую гитару, этнические мотивы и современную электронную музыку.

На профессиональную сцену Bebe вышла в 1995 году в составе группы Vanagloria. Ее первый дебютный альбом Pafuera Telarañas принес певице награду Latin Grammy Awards. Альбом побил рекорды продаж в Латинской Америке и получил статус золотого в США, Италии, Аргентине и Колумбии. Второй альбом Y. стал платиновым, был номинирован на Latin Grammy Awards и попал на первую строчку рейтинга iTunes в США. Cambio De Piel - четвертый альбом певицы, вышедший в 2016 году.

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