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Культура

Боб Джеймс и Рой Харгроув будут хедлайнерами фестиваля "Триумф джаза" в Москве

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - С 15 по 18 марта этого года в Москве и Санкт-Петербурге в 18-й раз пройдет международный фестиваль "Триумф джаза", который организует народный артист России, известный джазмен Игорь Бутман.

Впервые фестиваль прошел в 2001 году. За прошедшие годы "Триумф Джаза" представил российской публике таких джазовых музыкантов как Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Ли Ритенаур, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер.

Как сообщили организаторы, в этом году основными хедлайнерами фестиваля станут Bob James Trio (США), Roy Hargrove Quintet (США), Ken Ota (Япония), Tony Momrelle (Великобритания) и Московский джазовый оркестр под управлением Бутмана.

15 марта концерты пройдут в Санкт-Петербурге, а с 16 по 18 марта - в Москве в Московском международном доме музыки.

Bob James Trio - проект легендарного американского джазового пианиста, композитора, аранжировщика и продюсера Боба Джеймса. Великолепный пианист и новатор он - один из самых ярких представителей направлений jazz fusion, crossover jazz и smooth jazz, обладатель премий Grammy Awards.

Roy Hargrove Quintet - коллектив американского джазового музыканта, лауреата двух премий Grammy, одного из лучших трубачей своего поколения - Роя Харгроува. Его музыка сочетает в себе джаз, фанк, хип-хоп, соул и госпел.

На счету квартета японского саксофониста Ken Ota - более 30 дисков и сотрудничество с престижным лейблом Universal Music.

Tony Momrelle - соул-певец с мировым именем, один из самых интересных музыкантов на современной британской сцене. За последние 10 лет он работал с крупнейшими звёздами -Шадэ, Уитни Хьюстон, сэром Элтоном Джоном, Селин Дион и другими. Долгое время был фронтменом фанк-группы Incognito.

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