Фонд Харпер Ли подал в суд на авторов спектакля "Убить пересмешника"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В США фонд писательницы Харпер Ли подал иск против авторов готовящегося бродвейского спектакля по мотивам романа "Убить пересмешника", сообщает Variety.

Созданный для управления наследием и имуществом писательницы фонд подал исковое заявление во вторник в федеральный суд Алабамы. В нем утверждается, что вариант сценариста Аарона Соркина, адаптировавшего роман для театральной постановки, слишком сильно отличается от оригинала.

Истцы, в частности, высказали претензию к тому, как трактуется герой произведения - адвокат Аттикус Финч. По их мнению, главный персонаж представлен наивным и не имеющим представления о серьезности проблемы расизма, тогда как в романе он изображается убежденным борцом за права темнокожих.

Наследники писательницы попросили суд признать за ними право утвердить окончательную редакцию постановки.

Продюсер спектакля Скотт Рудин заявил, что его театральная компания вправе распоряжаться сюжетом романа по своему усмотрению. По его словам, произведение увидело свет почти 60 лет назад и что он не взялся бы продюсировать устаревший спектакль.

Прогон спектакля был запланирован на ноябрь 2018 года, а официальная премьера - на декабрь. В каком именно из бродвейских театров будет показываться спектакль, пока неизвестно.

Роман "Убить пересмешника" издан в 1960 году, через год Харпер Ли удостоилась за него Пулитцеровской премии. В 1962 году роман был экранизирован режиссером Робертом Маллиганом.